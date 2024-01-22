Органические или минеральные? Какими удобрениями лучше подкармливать клубнику весной

Большие и сладкие ягоды клубники родят не всегда. Чтобы получить именно такой урожай, нужно периодически подкармливать кусты. А начинать следует уже с весны. Читай в нашем материале, какой должна быть подкормка клубники весной 2024. Чем подкармливать кусты клубники для удачного урожая?
Для подкормки клубники ты можешь использовать как народные рецепты, так и магазинные средства. Главное сделать все правильно. Начинать подкормку можно уже с марта, когда плюсовая температура держится несколько дней, а ночных заморозков уже нет.
Сначала подготовь кусты — из них нужно убрать засохшие листья, усы, мульчу. Землю следует хорошо разрыхлить тяпкой.
Выбери между органическими и минеральными удобрениями. Минеральные лучше подходят для удобрения, ведь содержат азот, который необходим растениям после зимы. Из минеральных удобрений для клубники используют следующие:
Среди органических удобрений садоводы часто используют помет и навоз. Их смешивают с водой и настаивают несколько дней.
Фото: Pexels
Использовать для подкормки клубники весной можно еще:
Универсальными правилами подкормки клубники являются:
Подкармливать клубнику весной лучше всего трижды — во время формирования молодых листьев, во время цветения и появления завязей.
Если ты посадил(-а) клубнику в прошлом году, подкармливать ее в этом не нужно. Удобрять необходимо кусты, которым два и более лет.
Раньше мы рассказывали, когда лучше всего пересаживать клубнику.
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