Можно ли мыть машину в мороз — что нужно знать о зимней мойке

Зимой машина загрязняется так же, как и в другую пору года, поэтому ее надо мыть. Но у владельцев авто возникает вопрос, можно ли мыть машину в мороз.

Зимняя мойка имеет свои особенности, нужно быть внимательным к температуре н улице, температуре воды месту, где ты хочешь мыть машину.

Мы расскажем, можно ли мыть машину в мороз и как это лучше делать.

Можно ли мыть машину в мороз

Мы привыкли, что иногда в нашей стране могут быть сильные морозы, температура может опускаться до -20°С. В этом случае машину нельзя мыть самостоятельно на улице или в открытом боксе мойки самообслуживания.

При такой температуре вода быстро замерзает на пластиковых деталях и лакокрасочном покрытии авто. Тогда пластик трескается, микротрещины или мелкие царапины могут увеличиться или появиться новые.

Как мыть машину зимой

Многие хотят мыть машину самостоятельно, ведь это дешевле, но на морозе вода очень быстро замерзает, ледяная корка будет образовываться практически моментально. Продуть воду из щелей будет практически невозможно, она будет замерзать, а в слабых местах могут пойти трещины.

Лучше отвезти машину на автомойку, где есть закрытые боксы. Вода, которой будет мыться машина, должна быть теплой, но не горячей. Оптимальная температура — 30-40°С.

Машина, которая заехала в бокс с мороза, должна нагреться в закрытом боксе, перед мойкой надо подождать хотя бы 10 минут. Если не соблюдать эти правила и помыть машину с мороза горячей водой температуры 50-60°С, то стекло машины может не выдержать и треснуть.

После зимней мойки нужно также избавиться и от влаги в салоне. Открыть настежь все двери и багажник на несколько минут. В это время обработать силиконовой смазкой замки, лючок бензобака, резиновые уплотнители на дверях, багажнике и т.д. Потом протереть все сухой тряпкой.

Иногда в машине потеют окна. Раньше мы рассказывали, почему так происходит и что с этим делать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!