Потеют окна в машине: почему так происходит и что с этим делать

Окна чаще всего запотевают именно в дождливую погоду. И это — довольно большая проблема для многих автомобилистов. К тому же, не каждый знает, что нужно делать в таких случаях. Почему потеют стекла в автомобиле и что с этим делать — читай в материале.

Потеют окна в машине: в чем опасность

Чаще всего окна потеют в плохую погоду. Тем самым проблема перерастает в следующие затруднения:

Плохую обзорность. Запотевшее или замерзшее стекло является причиной плохой обзорности. Многие водители из-за этого не начинают движение. Если ты не выделил (-а) время на прогрев машины, то можешь опоздать на работу или учебу. Часто бывает, что после прогрева машины, стекло вроде бы оттаяло и все видно. Но как только солнечный свет попадает на стекло, оно превращается в белый экран из-за обилия бликов. Это очень опасная ситуация. Пары антифриза. Такая ситуация может быть вызвана утечкой из радиатора отопителя. При этом все находящиеся в машине люди рискуют вдохнуть пары антифриза (имеют сладкий запах). А стекла даже после устранения неисправности с трудом удастся очистить от маслянистой пленки. Высокая влажность. Именно тогда в салоне намокают ковровые покрытия.

Потеют окна в машине: самые простые правила

Если ты новичок в этом деле, лучше воспользуйся следующими лайфхаками:

держи окна чистыми снаружи и внутри;

вовремя меняй салонный фильтр;

очищай отверстия климат контроля или кондиционирования;

проверяй и очищай дренажные отверстия под капотом.

Потеют окна в машине: причины и способы решения

Также частыми проблемами, которые сопутствуют потению окон, являются следующие факторы:

когда в салоне или багажнике есть предметы, насыщенные влагой. Например, мокрая одежда, полотенца, коврики, пропитавшиеся водой. Поэтому лучше избавься или высуши эти вещи;

если ты возишь большие компании. Не секрет, что воздух, выдыхаемый человеком, насыщен мельчайшими капельками воды, это легко понять по пару изо рта в прохладную, морозную погоду. Поэтому если есть возможность не возить большое количество людей в авто — воспользуйся этим;

неправильное направление дефлекторов отопителя. Чтобы не потели стекла в автомобиле, правильно направить воздушные струи прямо на них, для быстрого удаления конденсата;

загрязнение салонного фильтра. Если фильтр забился, это приводит к недостаточно эффективной вентиляции салона и, следовательно, быстрому образованию больших объемов конденсата;

конструктивные недоработки. Такая ситуация встречается крайне редко, ведь современные автомобили укомплектованы надежными и эффективными вентиляционными системами, но на некоторых моделях, например, 80-х годов, сильно потеют стекла в машине едва ли не постоянно. Для того чтобы это не происходило, лучше использовать дополнительные аксессуары, вносить изменения в работу оборудования, менять штатные компоненты на более производительные и мощные. Также следует обдувать лобовое стекло, включать кондиционер.

