“Как безопасно водить машину зимой?”

— Вождение автомобиля зимой кардинально отличается от летнего периода. На это влияют разные факторы, в частности покрытие дороги и температурные режимы.

Чтобы обезопасить себя на дороге зимой, необходимо:

Установить зимнюю резину

Перед началом зимнего периода мы должны обязательно “переобуть” наш автомобиль. Переход на зимнюю резину происходит при среднесуточной температуре +8 градусов (условно). То есть когда несколько дней держится такая температура.

По моему мнению, в наших широтах не актуальны шипованные шины. Потому что снег на украинских дорогах не лежит постоянно. Выпал, полежал, растаял, а потом появляется асфальт, об который мы и стираем их.

Шины с шипами более шумные, шипы на них обладают свойством вылетать, а это может привести к повреждению машин других участников дорожного движения.

Менять резину на зимнюю необходимо потому, что она более мягкая (по сравнению с летней) и не твердеет при минусовой температуре, лучше “липнет” к асфальту.

Водители, которые зимой ездят на летней резине, получают машину на “коньках или лыжах”, потому что такие шины сильно дубеют от морозов и у них плохое сцепление с асфальтным покрытием.

Поверхность шин тоже отличается. Если упрощенно, то зимняя имеет рисунок в виде «липучек», а у летней шины другое строение. В частности, в ней находятся отводы для воды, чтобы при движении по мокрой дороге вода из резины отходила, а не собиралась в ней.

Не превышать скоростной режим

Предлагаю рассмотреть это на конкретных примерах:

Если погода морозная, но дорога сухая, особо беспокоиться не нужно. Однако двигаться следует не просто по правилам дорожного движения, а ездить гораздо медленнее, чем мы двигаемся при межсезонье.

Если выпал снег, необходимо выяснить, нет ли под ним ледяной корки. Соответственно, когда есть лед — это, мягко говоря, опасно, ведь что на льду, что при гололедице мы не особо можем влиять на движение нашего авто.

Несмотря на то, что зимняя резина имеет свойство “прилипать” к асфальту и хорошо справляется со снегом, но, если на дороге лед или гололед, лучше воздержаться от вождения.

Так, даже опытные водители, осторожно двигаясь по дороге, при таких погодных условиях не застрахованы от попадания в неприятные ситуации.

Учитывать особо опасные места

Ими являются подъезды к перекресткам (регулируемые/не регулируемые) и пешеходные переходы (регулируемые/не регулируемые).

Наиболее опасными они считаются потому, что все автомобили, в зависимости от появления переходов и переключения сигнала светофора, уменьшают скорость, останавливаются, притормаживают и продолжают движение дальше.

То есть, эти места часто очень отшлифованные и скользкие. Даже если дорога с нормальным покрытием, в местах переходов и перекрестках образуются накатанные и скользкие участки. Именно поэтому авто может немного пробуксовывать на них.

Поэтому при подъезде к переходам или перекресткам нужно заранее снижать скорость.

Соблюдать дистанцию

При движении машины в потоке необходимо держать дистанцию ​​больше, чем при нормальных погодных условиях. По моему мнению (человека, который управляет машиной не первый год), соблюдать дистанцию ​​нужно не только по правилам дорожного движения — относительно автомобиля впереди нас, но и относительно авто позади вас.

Это не совсем наша зона ответственности, но если мы хотим себя обезопасить, то должны понимать, что находящийся сзади водитель может не соблюдать безопасную дистанцию. Нет никаких гарантий, что у него нормальная резина, отсутствуют проблемы с тормозной системой и он хороший водитель.

Управление автомобилем на основе его типа привода. В чем разница при вождении зимой?

Разница колоссальная. В настоящее время большинство авто, на которых мы передвигаемся, переднеприводные, кроме ряда моделей заднеприводных BMW, Mersedes и т.д.

Переднеприводный автомобиль лучше ведет себя на дороге. Он хорош тем, что передний привод всегда вытягивает машину. Мы даем подачу топлива и спокойно подруливаем рулем.

То есть задняя часть автомобиля будет двигаться соответственно за передним мостом, а это обеспечит лучшую управляемость.

Учитывая тип привода машины, мы должны уметь, знать и понимать, как справляться с заносами или сносами.

Если у автомобиля задний привод , необходимо сбросить скорость и вывернуть руль на большой угол в сторону заноса, а затем сразу повернуть его в ровное положение. Все движения выполнять плавно, но быстро.

, необходимо сбросить скорость и вывернуть руль на большой угол в сторону заноса, а затем сразу повернуть его в ровное положение. Все движения выполнять плавно, но быстро. Если у нас авто с передним приводом, при его сносе главное резко не тормозить, а также не бросать газ.

Это нужно понимать и тем, у кого недостаточно опыта езды зимой. Поэтому, когда есть возможность поездить заснеженными дорогами, где нет других водителей, стоит потренироваться выполнять резкий поворот.

Специально пойти в занос и попытаться выкрутить рулем. Почувствовать, как ведет себя автомобиль и как лучше выходить из такой ситуации.

Какие правила торможения на скользкой дороге и при вхождении в поворот?

Торможение в несколько подходов

В зимний период нужно избегать резких ускорений, остановок. Потому что при резкой остановке на заснеженной дороге, кроме того, что машину может занести, резкое нажатие на педаль тормоза превращает машину в “сани”.

То есть резким торможением мы блокируем колеса тормозными колодками и машина не останавливается, а по инерции двигается дальше, и где остановится, зависит от скорости и состояния покрытия дороги.

В этой ситуации главное не бояться отпустить тормозную педаль и заново плавно нажать. В момент отпускания машина начнет тормозить себя двигателем, а повторное нажатие еще быстрее ее затормозит. Происходит, так сказать, двойной эффект торможения.

Торможение двигателем

Если же мы двигаемся на автомобиле с механической коробкой передач, то при притормаживании ни в коем случае не нужно нажимать на педаль сцепления, а выжимать ее, как обычно, в конце остановки автомобиля.

Потому что, нажимая на сцепление с включенной передачей, мы “выключаем” коробку от двигателя и в процессе торможения задействуем только тормозную систему. В другом случае во время остановки машины у нас будет задействована и система торможения, и двигатель будет тормозить машину.

Я так учу своих учеников и сам так езжу. Поэтому этот совет проверен не одним десятилетием. Даже на сухой дороге всегда использую этот метод.

Перестройка

На зимней дороге нужно быть очень аккуратным. Словом, как и на сухой. Проверить себя во всех моментах обгонов, опережения, перестройки.

Начинать любой элемент необходимо издалека, чтобы машина была на «прямых» колесах (с минимальным углом вхождения в поворот — ред.).

Ведь, если учесть геометрию, это самое короткое расстояние и машина с наименьшей вероятностью уйдет куда-то во снос или занос.

Объясню. Снос — это когда машина начинает идти влево или вправо, а занос — это когда машину начинает закручивать во все стороны. Снос случается, когда мы попали на какой-то скользкий участок (покрытый льдом) или где-то заехали на обочину.

Вход в поворот

Также в большинстве случаев занос возможен, когда мы входим в поворот или выходим из него и немного некорректно управляем автомобилем.

Поэтому при входе в поворот мы всегда притормаживаем перед ним, а в сам поворот входим с небольшой подачей топлива, чтобы ведущие колеса (особенно для переднеприводного или полноприводного) авто были под нагрузкой, но без резкого ускорения.

Ведь если мы резко нажмем на педаль газа, нас тоже может раскрутить.

А если ты заботишься не только о своем автомобиле, но и о здоровье, советуем почитать мужской медосмотр — когда и к кому нужно обращаться.