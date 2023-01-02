Мужской медосмотр — когда и к кому нужно обращаться

Не откладывай на потом то, что можно предупредить уже сегодня. Своевременное обращение к врачу спасает жизнь. Терапевт и эндокринолог Елена Антонюк рассказала, с чего начать медицинский осмотр, к каким врачам нужно обращаться и почему это важно.

С чего начать медосмотр

Обратись к своему семейному врачу или терапевту, а затем он/она направит тебя к узким специалистам.

Нет четкого перечня, каких врачей нужно посетить. Врач может порекомендовать сдать анализ крови на определение гликированного гемоглобина.

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Людям после 45 лет обязательно нужно это делать хотя бы раз в три года для предупреждения развития преддиабета или скрытого латентного диабета, о котором пациент может даже не догадываться.

Врач может направить на печеночные и почечные пробы, липидограмму, а также общий анализ крови и клинический анализ мочи. Этот список не является исчерпывающим.

Следует ориентироваться на свой образ жизни и жалобы.

Мы предлагаем перечень обследований для людей до 40 лет и после 40 лет, однако не определяем, с какого возраста следует начать проходить профилактические обследования регулярно, — говорит врач-терапевт и эндокринолог Елена Антонюк.

Нельзя сказать, что в 21 год парню еще рано идти к врачу, а в 28 — самое время. Рекомендуется пройти профилактический медосмотр, если происходят изменения в образе жизни. Например, мужчина планирует призываться на военную службу или внезапно похудел, или набрал массу тела.

Тогда следует провести углубленный чекап (полный набор анализов и исследований для ранней диагностики заболеваний).

Если пациент страдает ожирением, курит, имеет повышенное артериальное давление или нарушение обмена липидов, то это может привести к инфаркту, инсульту или сахарному диабету.

В этом случае стоит задуматься над изменением образа жизни — похудеть, бросить курить, регулярно заниматься физической активностью. Кроме этого, необходимо пройти медосмотр.

Пойди к рентгенологу

Обязательно нужно ежегодно проходить рентгенографию органов грудной клетки с целью выявления начальных онкологических изменений в легких. Это поможет предотвратить рак бронхов или легких.

Обратись к кардиологу

После 40 лет может появиться больше жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, инфаркт миокарда и инсульт у мужчин возникают раньше, чем у женщин. Курение и избыточная масса тела повышают риск этих заболеваний.

Посети уролога

После 40 лет повышается риск развития онкологических заболеваний, особенно урологических. Поэтому мужчинам рекомендуется ежегодно сдавать анализ крови на маркеры рака простаты.

Также следует оценить состояние предстательной железы с помощью трансректального УЗИ.

Исследование поможет выявить не только онкологические, но и предраковые состояния. Это может спасти твою жизнь.

Однако не следует думать, что рак может возникнуть только после 40 лет.

Мировая тенденция указывает на то, что рак помолодел, — отмечает терапевт.

Не бойся проктолога

К сожалению, среди мужчин кроме урологических проблем и рака простаты часто наблюдаются другие онкологические заболевания. К примеру, колоректальный рак.

После 40 лет частота рака толстого кишечника и прямой кишки растет с геометрической прогрессией.

В молодом возрасте это происходит реже, потому что люди обычно имеют большую физическую нагрузку. С возрастом пациент страдает гиподинамией (малоподвижным образом жизни), и это может быть дополнительным фактором риска. Кроме того, питание тоже играет свою роль.

Посети врача-эндоскописта

После 40 лет следует сделать колоноскопию и гастроскопию.

Колоноскопия проводится раз в пять лет, если все нормально при первичном обследовании. Если же существуют определенные изменения, например, полипы, или в семье уже были раковые заболевания кишечника, то частоту обследований определяет врач согласно результатам первичного скрининга.

Опыт Японии показал, что если человек профилактически проходит гастроскопию, особенно если в его семье уже были случаи заболевания раком желудка, то предраковые состояния можно выявить на этапе эндоскопического исследования.

Рак можно вылечить на ранних стадиях.

Делай обследование самостоятельно дома

Самостоятельно дома можно определять свой пульс и артериальное давление в состоянии покоя по меньшей мере дважды в сутки.

Часто люди не знают об уровне своего артериального давления (АД). Это плохо, потому что в дальнейшем может внезапно случиться инсульт, хотя можно было вовремя начать контролировать АД, — отмечает Елена Антонюк.

Давление мало влияет на общее состояние здоровья и не всегда приводит к головным болям или дискомфорту в области сердца.

Пациенты часто обращают внимание на давление только тогда, когда оно поднимается до максимальных отметок — 160/100 или 180/110 и выше.

Нижний предел артериальной гипертензии на уровне 140/90 пропускают, потому что считают, что это нормально. Но нормальное давление имеет более низкие показатели.

С помощью пульсоксиметра можно самостоятельно измерять сатурацию для контроля уровня кислорода в крови. Нормальные показатели — 95–100%.

Правда ли, что мужчины реже обращаются к врачам

Есть мнение, что женщины более чувствительны к состоянию своего здоровья, чем мужчины. Но иногда бывает все наоборот — мужчины обращают внимание на проблемы и идут к врачу, а женщины медлят из-за чрезмерной тревоги относительно того, какой диагноз может поставить специалист.

Я бы не говорила о гендерном неравенстве в обращении к врачам, — комментирует Елена Антонюк.

Мужчины, как и женщины, нуждаются во внимательном отношении как врачей, так и родственников к любым изменениям в здоровье. Хорошей идеей будет запланировать вместе семейный чекап. Говори об этом не с чувством исполненного долга, а с заботой о себе и здоровье своей семьи.

Помни, сам по себе чекап не вылечит. Рядом должно идти изменение образа жизни.

Но что делать, когда уволился семейный врач? Национальная служба здоровья Украины рассказала, как поступать в таком случае.