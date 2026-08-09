Стиль жизни

Когда день ветеринара 2025: дата и история праздника специалистов, спасающих жизнь животных

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 августа 2026, 08:00 2 мин.
день ветеринара 2026
Фото Unsplash

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