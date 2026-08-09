Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2026: запускай мечты в четверг — собирай бонусы в воскресенье

На этой неделе Вселенная готовит для нас настоящую перезагрузку! Сначала энергичная Луна во Льве подтолкнет нас проявить яркое “я”, а уже в четверг нас ждет главное событие — огненное Новолуние. Солнце и Луна объединятся, чтобы подарить мощный импульс для новых смелых начинаний и творческих проектов.

Ближе к выходным практичная Луна в Деве поможет разложить все идеи по полочкам. А самый приятный бонус ждет в воскресенье, когда Венера образует гармоничный союз с щедрым Юпитером. Это принесет море позитива, романтический подъем, удачу в деньгах и легкость в общении. Настраивайся на успех.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Забудь о скуке — эта неделя подхватит тебя и закружит в вихре классных событий. Обновленная энергия Новолуния зажжет в тебе такой огонек, что за любой проект ты возьмешься с легкостью. Работа принесет долгожданное признание, а кошелек порадует приятным пополнением к концу пятницы. Выходные посвяти любимому человеку — объятия и нежность придадут сил.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

Первые дни заставят немного замедлиться, но уже со среды ты почувствуешь невероятную внутреннюю силу! На рабочем фронте легко удастся разобрать давние завалы и расставить все по местам. Денежный поток работает без сбоев, так что смело порадуй себя чем-нибудь приятным. А субботу и воскресенье проведи в своем уютном гнездышке за теплыми разговорами с близкими.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Близнецы (21 мая – 20 июня)

На этой неделе тебя ждет калейдоскоп встреч, драйва и свежих идей. В профессиональной сфере ты просто магически будешь выходить из любых ситуаций и легко заключать нужные сделки. В финансовом плане неделя обещает быть легкой. В любви воцарится полная волна взаимопонимания с полуслова: непринужденный флирт и романтические прогулки подарят крылья за спиной!

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

В начале недели ты будешь особенно чутко воспринимать мир — доверься своей интуиции, она не подведет! На работе стоит подвести итоги и грамотно спланировать бюджет на будущее. Кстати, с деньгами ближе к выходным станет значительно веселее. В отношениях расцветает тихая гармония: посвяти время семье, ведь их тепло восстанавливает твои силы лучше любого SPA.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

Твое личное звездное время разворачивается в полную силу! Август дарит тебе невероятный магнетизм и внушительную порцию харизмы, поэтому любые рабочие замыслы сейчас выстрелят на все сто. Финансы уверенно пойдут вверх вслед за твоими успехами. На личном фронте ожидается яркая вспышка страсти — ты излучаешь такое сияние, что устоять перед тобой просто невозможно!

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Первые дни стоит прожить в режиме энергосбережения и просто накопить силы. На работе действуй спокойно и без спешки — это убережет от ненужных мелких ошибок. Денежный баланс держится уверенно и стабильно. А вот с пятницы жди мощный прилив бодрости! В любви искренний и откровенный разговор поможет снять все вопросы и почувствовать единение.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

Тебе светит неделя легкости, свободы и отличного настроения в кругу верных друзей! На работе откроются прекрасные возможности для совместного творчества и запуска крутых проектов. Деньги будут приходить свободно и легко, особенно ближе к выходным. Личная жизнь порадует романтическими сюрпризами: воскресенье просто создано для теплых свиданий и подарков.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Неделя потребует собранности, но результаты тебя приятно удивят! На профессиональной арене появится шанс громко заявить о себе перед руководством и сделать мощный рывок. Финансы требуют разумного распределения, но приятное поступление не заставит себя ждать. В отношениях будут бушевать яркие чувства — направь их в романтическое русло, чтобы сделать вашу связь еще крепче.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Перед тобой открываются невероятные горизонты. Это идеальное время, чтобы учиться чему-то новому, отправляться в путешествие или расширять кругозор. Рабочий процесс будет идти на одном дыхании. В финансах появится долгожданная определенность. В любви жди яркое приключение — новое знакомство в эти дни имеет все шансы перерасти во что-то действительно яркое и продолжительное!

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Блестящее время для уверенных шагов и внутреннего обновления! В рабочих делах получится легко решить давние финансовые вопросы или подписать выгодную сделку. С деньгами все надежно и стабильно. В личных отношениях главным ориентиром станет домашний уют. Воскресенье в кругу самых близких подарит спокойствие и долгожданное чувство полной безопасности.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Твоя главная сила сейчас — в общении и объединении! На рабочем фронте грандиозный успех ждет именно командную работу, так что ищи единомышленников и договаривайся. Финансовое положение порадует приятным неожиданным бонусом. В отношениях наступает время легкой романтики: устрой своей второй половинке маленький сюрприз или просто отправьтесь гулять по вечернему городу.

Гороскоп на неделю 10–16 августа 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот период идеально подойдет для заботы о собственном самочувствии и наведению красоты вокруг. На работе ты играючи справишься с любыми повседневными задачами, освободив массу времени для отдыха. С деньгами все очень спокойно и предсказуемо. В любви будет царить атмосфера нежного счастья — посвяти выходные искренним объятиям и разговорам по душам.

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Источник: Сafeastrology.com.

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