Как узнать свой асцендент: простые правила расчета и онлайн-калькулятор

Если ты интересуешься, как узнать свой асцендент, то, наверное, уже кое-что знаешь об астрологии и именно в ней ищешь ответы на вопрос: кто я и как формируется моя личность?
Астрология не признана официальной наукой, поэтому, овладевая ее тонкостями, не забывай включать собственную критичность и мыслить свободно, не принимая за истину каждый постулат.
И тогда поиски асцендента или асцендентального знака действительно помогут тебе точнее нарисовать свой портрет и видеть, как проявляют себя извне другие.
Что такое асцендент
Для начала объясним, что знак зодиака, определяемый по дате рождения, показывает, где на небесной сфере находилось Солнце в момент нашего появления на свет. Оно символизирует нашу личность — то, чем мы есть в душе.
Другой важный показатель нашего гороскопа — Луна, она в момент рождения также может находиться в любом знаке Зодиака, и в зависимости от этого влияет на наши эмоции: они могут быть огненными (в Овне, Стрельце, Льве) или тонкими и чувственными – в водяных знаках (Раку, Скорпионе, Рыбах) и т.д.
Асцендент – это третий из важнейших элементов гороскопа. Если сказать простыми словами:
Асцендент — знак Зодиака, который в момент нашего рождения поднимался над горизонтом.
Он отражает не столько вашу внутреннюю сущность (как Солнце), а скорее то, как мы представляем себя миру.
Он показывает, какое первое впечатление мы производим на людей, как преподносим свою внешность, определяет манеру общения и стиль поведения.
Вот почему частенько случается, что внутри мы чувствуем себя одним человеком, а люди вокруг воспринимают нас совсем иначе — это и есть работа асцендента.
Подытожим, на что влияет асцендент:
- какую “обёртку” ты показываешь миру;
- твой стиль в общении;
- черты характера, которые проявляешь в первую очередь;
- иногда даже особенности внешности — например, асцендент во Льве заставляет себя вести себя харизматично и ярко, в Деве — держаться сдержанно и выглядеть аккуратно.
Что нужно, чтобы узнать свой асцендент
Чтобы правильно определить свой асцендентный знак, нужно знать три ключевых параметра:
- дату рождения;
- точное время рождения (даже разница в 10-15 минут может изменить результат);
- место рождения.
Почему так важно знать время? Земля вращается, и примерно каждые два часа над горизонтом встает новый знак зодиака, то есть асцендент сменяет знак.
К сожалению, узнать свой асцендент, не зная точного времени рождения, невозможно.
Как рассчитать свой асцендент
Определить свой асцендент можно двумя способами: либо по специальным таблицам, либо с помощью онлайн-калькулятора.
В таблицах обычно указывают год, месяц, день и время рождения, асцендент к каждой дате и конкретному промежутку времени. Таблицы можно найти во многих книгах-пособиях по астрологии.
С онлайн-калькулятором еще проще: вводим дату, время и место рождения, система автоматически показывает наш асцендент. Вот ссылка на один из калькуляторов.
Краткая характеристика асцендентов по каждому знаку Зодиака
- в Овне — энергичные, инициативные, производят впечатление сильных;
- в Тельце — уравновешенные, надежные, любят комфорт;
- в Близнецах — общительны, остроумны, создают впечатление интересных собеседников;
- в Раке — мягкие, бережные, часто кажутся домашними;
- во Льве — яркие, харизматические, сразу привлекают внимание;
- в Деве — аккуратные, скромные, выглядят практичными и сдержанными;
- в Весах — дипломатические, очаровательные, легко находят общий язык;
- в Скорпионе — магнетические, производят сильное впечатление;
- в Стрельце — оптимистичные, дружеские, выглядят жизнерадостными;
- в Козероге — серьезные, дисциплинированные, создают впечатление надежности;
- в Водолее — оригинальные, вольнодумные, часто выглядят неординарными;
- в Рыбах — мечтательные, отзывчивые, создают впечатление чувствительных людей.
