Раскопки возле Колизея: найдены вероятные казармы древнеримских пожарных

В Риме возле Колизея найдено здание II века с мозаиками и фресками, которое может быть казармами древнеримских пожарных.

Об этом сообщило археологическое бюро Рима, передает информагентство Reuters.

Раскопки возле Колизея: что нашли археологи

В результате раскопок возле Колизея археологи нашли здание с комнатами, которое, вероятно, было казармами пожарных, но также может быть домусом — старинным домом древнеримских жителей из высшего класса.

— Только тщательное изучение материалов раскопок и обнаруженных сооружений предоставит дополнительную информацию о недавно обнаруженном здании, — отметили в археологическом бюро.

Сообщается, что пять из восьми комнат здания полностью были раскопаны в парке бывшей дворянской резиденции XVI века на холме Целий — одном из семи холмов древнего Рима.

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На месте раскопок была обнаружена мозаика с изображением дельфина, рыбы, омара и краба, а также остатки расписного потолка, украшенного большими красными и синими кругами. Дизайн этой мозаики очень напоминает уже ранее обнаруженный в казармах пожарных в Остии — древнем порту Рима, примерно в 30 км от столицы.

По мнению археологов, здание могло принадлежать к соседним казармам Пятой когорты вигилии — пожарных древнего Рима.

– Если эта гипотеза подтвердится, открытие поможет переоценить масштабы одного из важнейших военных комплексов имперского Рима, – говорится в заявлении.

Во времена Римской империи вигилии тушили пожары и поддерживали общественный порядок ночью.

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