Орудия труда 500 тысяч лет: уникальная находка в Англии и Греции

Археология — это наука, находящаяся в состоянии постоянного переписывания собственной истории. Два новых исследования, опубликованные в журналах Science Advances и PNAS, заставляют ученых пересмотреть временные рамки развития человеческого интеллекта.

Найденные в Англии и Греции артефакты доказывают: ранние жители Европы владели сложными технологиями задолго до того, как туда прибыл человек разумный.

Об етом пишет The New York Times.

Деревянные орудия из греческих шахт

На юге Греции, на месте бывшей озерной шахты Маратуса-1, археологи обнаружили уникальные деревянные инструменты возрастом 430 000 лет. Это древнейшие образцы обработанной древесины, найденные в Европе. Среди находок — осколок ольхи, превращенный в палку для копания, и резная ветка тополя или ивы.

Катерина Харвати, палеоантрополог Тюбингенского университета, подчеркивает важность этой находки:

Органические артефакты, особенно те, что получены из растений, гораздо более хрупкие и их труднее найти, чем те, что сделаны из камня. Эти открытия дали представление о доисторическом происхождении человеческого интеллекта.

Аннемик Милкс, археолог из Университета Рединга, проводившая микроскопический анализ объектов, подтвердила искусственное происхождение форм:

Мы нашли следы дробления и резьбы на обоих объектах — четкие признаки того, что люди сформировали их.

Молоток из слоновой кости из Сассекса

Еще одно сенсационное открытие касается местечка Боксгроув в Западном Сассексе (Англия). Там был идентифицирован молоток возрастом 500 000 лет, изготовленный из бивня слона или мамонта.

Анализ деформаций на его поверхности показал, что инструмент использовали в свежем состоянии для изготовления изделий из кремня.

Сильвия Белло, палеоантрополог Лондонского музея естествознания, отмечает:

Молоток неоднократно ударялся о камень. Небольшие кусочки кремня, найденные в кости, подтверждают, что она была использована для этой специализированной цели.

Кто были эти древние инженеры

Homo sapiens появился в Африке около 300 000 лет назад, а в Европу попал значительно позже. Следовательно, авторами найденных инструментов были либо ранние неандертальцы, либо их предшественник — Homo heidelbergensis (Гейдельбергский человек).

К тому времени, когда Homo sapiens только начал осваивать Британию (около 40 000 лет назад), другие виды гоминидов уже жили там почти миллион лет, успешно обрабатывая дерево и кость.

Почему таких находок мало

Томас Тербергер, эксперт по анализу древних артефактов, отмечает, что кость и дерево были чрезвычайно ценными для наших предков, возможно, даже больше, чем кремень. Однако из-за органической природы такие вещи редко сохраняются.

Представь сколько инструментов ты можете сделать из одного большого бивня слона, — говорит он.

Сильвия Белло напоминает о важном правиле археологии:

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Вполне вероятно, что дальнейшие исследования музейных коллекций и новые раскопки еще неоднократно отодвинут границы нашей технологической истории в глубь веков.

