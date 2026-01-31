Знаряддя праці віком 500 тисяч років: унікальна знахідка в Англії та Греції

Археологія — це наука, яка перебуває у стані постійного переписування власної історії. Два нових дослідження, опубліковані в журналах Science Advances та PNAS, змушують вчених переглянути часові межі розвитку людського інтелекту.

Знайдені в Англії та Греції артефакти доводять: ранні мешканці Європи володіли складними технологіями задовго до того, як туди прибула людина розумна.

Про це пише The New York Times.

Дерев’яні знаряддя з грецьких шахт

На півдні Греції, на місці колишньої озерної шахти Маратуса 1, археологи виявили унікальні дерев’яні інструменти віком 430 000 років. Це найдавніші зразки обробленої деревини, знайдені в Європі. Серед знахідок — осколок вільхи, перетворений на палицю для копання, та гілка тополі або верби, яка також була різьбленим знаряддям.

Катерина Харваті, палеоантрополог Тюбінгенського університету, наголошує на важливості цієї знахідки:

Органічні артефакти, особливо ті, що отримані з рослин, набагато більш крихкі і їх важче знайти, ніж ті, що зроблені з каменю. Ці відкриття дали уявлення про доісторичне походження людського інтелекту.

Аннемік Мілкс, археолог з Університету Редінга, яка проводила мікроскопічний аналіз об’єктів, підтвердила штучне походження форм:

Ми знайшли сліди від подрібнення та різьблення на обох об’єктах, чіткі ознаки того, що люди сформували їх.

Молоток зі слонової кістки з Сассекса

Ще одне сенсаційне відкриття стосується місця Боксгроув у Західному Сассексі (Англія). Там було ідентифіковано молоток віком 500 000 років, виготовлений зі слонової або мамонтової кістки.

Аналіз деформацій на його поверхні показав, що інструмент використовували свіжим для виготовлення кременю.

Сільвія Белло, палеоантрополог Лондонського музею природознавства, зазначає:

Молоток неодноразово вдарявся об камінь. Невеликі шматочки кременю, знайдені в кістці, підтверджують, що вона була використана для цієї спеціалізованої мети.

Хто були ці стародавні інженери

Homo sapiens з’явився в Африці близько 300 000 років тому, а в Європу потрапив значно пізніше. Отже, авторами знайдених інструментів були або ранні неандертальці, або їхній попередник — Homo heidelbergensis.

На той час, коли Homo sapiens лише почав освоювати Британію (близько 40 000 років тому), інші види гомінідів вже жили там майже мільйон років, успішно обробляючи дерево та кістку.

Чому таких знахідок мало

Томас Тербергер, експерт з аналізу стародавніх артефактів, зазначає, що кістка та дерево були надзвичайно цінними для наших предків, можливо, навіть більше за кремінь. Проте через органічну природу такі речі рідко зберігаються.

Уявіть, скільки інструментів ви можете зробити з однієї великої кістки слона, — каже він.

Сільвія Белло нагадує про важливе правило археології:

Відсутність доказів не є доказом відсутності. Цілком ймовірно, що подальші дослідження музейних колекцій та нові розкопки ще неодноразово відсунуть межі нашої технологічної історії у глиб віків.

