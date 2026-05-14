Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна 2026: про що говорили лідери світових держав

У четвер, 14 травня 2026 року, у Пекіні відбулася одна з найважливіших геополітичних подій року — зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: про що говорили лідери США та Китаю

Візит розпочався з пишної церемонії привітання на площі Тяньаньмень, де Дональда Трампа зустріли почесною вартою, артилерійським салютом та виступом сотень школярів.

Президента США супроводжувала делегація, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, а також лідери технологічних гігантів — Тім Кук (Apple) та Дженсен Хуанг (Nvidia).

Відкриваючи зустріч, Дональд Трамп вибрав дружній тон, назвавши Сі Цзіньпіна чудовим лідером і заявивши, що для нього велике досягнення і честь бути його другом. Трамп пообіцяв, що відносини між країнами стануть кращими, ніж будь-коли раніше.

Натомість Сі Цзіньпін був більш стриманим і зосередився на ризиках. Він згадав про пастку Фукідіда (ситуацію, коли держава, що зростає, загрожує витіснити панівну, що веде до війни) і закликав США бути партнерами, а не суперниками, наголосивши, що конфронтація зашкодить обом сторонам.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна 2026: питання Тайваню

Під час двогодинних переговорів за зачиненими дверима питання Тайваню стало центральним. Сі Цзіньпін прямо попередив Трампа, що це найважливіше питання в американсько-китайських відносинах. За словами речниці МЗС Китаю Мао Нін, китайський лідер наголосив:

Якщо тайванське питання вирішувати належним чином, відносини будуть стабільними. В іншому випадку виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі зв’язки.

Це попередження прозвучало на тлі планів адміністрації Трампа з продажу зброї Тайваню на суму 11 мільярдів доларів, що викликає різке невдоволення Пекіна.

Зустріч Трампа та Сі 2026: дискусії про війни в Україні та Ірані

Важливою темою саміту стали наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану. Закриття Ормузької протоки призвело до стрімкого зростання цін на енергоносії, що загрожує світовій економіці та внутрішньому рейтингу республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон очікує від Китаю використання свого впливу на Тегеран для розблокування протоки, оскільки економічна криза в США знижує купівельну спроможність американців, що в результаті шкодить і китайському експорту.

Лідери також обмінялися думками щодо “української кризи” (так у КНР офіційно називають війну Росії проти України) та ситуації на Корейському півострові.

Головним результатом саміту стало оголошення про встановлення конструктивних стратегічних стабільних відносин. Сі Цзіньпін зазначив, що це забезпечить стратегічне керівництво відносинами на наступні три роки.

Такий формат передбачає співпрацю за умов помірної конкуренції та керованих розбіжностей. Після завершення офіційної частини лідери відвідали Храм Неба та продовжили спілкування на державному банкеті.

