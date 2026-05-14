Встреча Трампа и Си Цзиньпина 2026: о чем говорили лидеры мировых государств

В четверг, 14 мая 2026 года, в Пекине состоялось одно из важнейших геополитических событий года – встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Подробности саммита, проходившего в здании Большого зала народного собрания, читай в нашем материале.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем говорили лидеры США и Китая

Визит начался с пышной церемонии приветствия на площади Тяньаньмэнь, где Дональда Трампа встретили почетным караулом, артиллерийским салютом и выступлением сотен школьников.

Президента США сопровождала делегация, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также лидеры технологических гигантов – Тим Кук (Apple) и Дженсен Хуанг (Nvidia).

Открывая встречу, Дональд Трамп выбрал дружественный тон, назвав Си Цзиньпина отличным лидером и заявив, что для него большое достижение и честь быть его другом. Трамп пообещал, что отношения между странами станут лучше, чем когда-либо раньше.

Си Цзиньпин был более сдержанным и сосредоточился на рисках. Он вспомнил о ловушке Фукидида (ситуации, когда возвышающееся государство грозит вытеснить господствующее, что ведет к войне) и призвал США быть партнерами, а не соперниками, подчеркнув, что конфронтация повредит обеим сторонам.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина 2026: вопрос Тайваня

Во время двухчасовых переговоров за закрытыми дверями вопрос Тайваня стал центральным. Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа, что это самый важный вопрос в американо-китайских отношениях. По словам пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, китайский лидер отметил:

Если тайваньский вопрос решат должным образом, отношения будут стабильными. В противном случае возникнут столкновения и даже конфликты, которые поставят под большую угрозу все связи.

Это предупреждение прозвучало на фоне планов администрации Трампа по продаже оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, что вызывает резкое недовольство Пекина.

Встреча Трампа и Си 2026: дискуссии о войнах в Украине и Иране

Важной темой саммита стали последствия войны США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на энергоносители, что угрожает мировой экономике и внутреннему рейтингу республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Вашингтон ожидает от Китая использования своего влияния на Тегеран для разблокирования пролива, поскольку экономический кризис в США снижает покупательную способность американцев, что в результате вредит и китайскому экспорту.

Лидеры также обменялись мнениями по поводу “украинского кризиса” (так в КНР официально называют войну России против Украины) и ситуации на Корейском полуострове.

Главным результатом саммита стало объявление об установлении конструктивных стратегических стабильных отношений. Си Цзиньпин отметил, что это обеспечит стратегическое управление отношениями на следующие три года.

Такой формат предполагает сотрудничество в условиях умеренной конкуренции и управляемых разногласий. По завершении официальной части лидеры посетили Храм Неба и продолжили общение на государственном банкете.

