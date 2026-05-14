Австрия на Евровидении-2026: COSMÓ – Tanzschein, песня про танцы и свободу от контроля

Какие у него шансы удержать победу, которую в прошлом году завоевал австрийский певец JJ? Что говорят букмекеры и о чём поёт COSMÓ — в материале.

Кто представляет Австрию на Евровидении 2026

В этом году Австрия впервые за десять лет вернулась к открытому телевизионному отбору вместо внутреннего выбора артиста. Шоу получило название: Кто будет петь за Австрию?. Его организовал австрийский вещатель ORF.

В финале участвовали 12 артистов. COSMÓ выиграл телеголосование, получил высокие оценки жюри и победил с минимальным отрывом в 2 балла. Хотя в фанатских рейтингах перед шоу COSMÓ вообще был лишь четвёртым.

После победы певец заявил, что хочет объединять людей через танец.

В европейской прессе COSMÓ сейчас оценивают как странного, но харизматичного артиста, одного из самых ярких молодых исполнителей года.

Кто такой COSMÓ

Настоящее имя COSMÓ — Беньямин Гедеон (Benjamin Gedeon). Он родился в Будапеште, но вырос в федеральной земле Бургенланд в Австрии, а сейчас живёт в Вене.

COSMÓ имеет смешанное происхождение: отец — немец, мать — венгерка. Музыкой он занимался буквально с детства, с 13 лет начал записывать собственные мелодии и тексты.

Его сценическое имя COSMÓ связано с увлечением космосом и открытостью миру, отсюда и его «звёздный» образ — синяя звезда возле глаза, которая уже стала частью стиля.

Первую популярность COSMÓ получил в 2022 году, когда дошёл до финала The Voice Kids. А в 2025 году COSMÓ начал активно работать с продюсером Маркусом Пернером — барабанщиком австрийской инди-группы Garish. Тогда же он создал собственный live-band The Thumbs.

До Евровидения артист уже выступал в клубах Вены, на балах и музыкальных фестивалях.

О чём песня COSMÓ – Tanzschein

Песня Tanzschein переводится примерно как разрешение на танцы или танцевальная лицензия. Это электропоп/синт-поп композиция с сатирическим подтекстом.

По словам самого COSMÓ, идея припева пришла ему во время пробежки по Вене: он напел в телефон строчку Sie brauchen einen Tanzschein (Вам нужен разрешение на танцы), после чего продюсер убедил его развивать идею дальше.

Текст песни высмеивает странное поведение людей в клубах — позёрство, агрессивный флирт, животные инстинкты. Именно поэтому в выступлении и клипе появляются образы львов, горилл и газелей.

Пройдёт ли Австрия в финал Евровидения 2026

За несколько дней до финала Eurovision 2026 букмекеры оценивают шансы COSMÓ и песни Tanzschein как умеренные, но не безнадёжные. Австрия сейчас находится за пределами топ-10 в общем рейтинге фаворитов.

Шанс на победу — около 1–2%. Букмекеры больше верят не в победу COSMÓ, а в то, что Австрия попадёт в первую десятку, а возможно и в первую пятёрку — при условии сильного выступления на сцене.

Источник фото: Eurovision.com.

Также читай, кто прошёл в финал Евровидения 2026 после первого полуфинала — список исполнителей и стран-участниц.