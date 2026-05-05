Які мита ввів Трамп для ЄС: від “Дня визволення” до тарифів в автомобільній галузі

Ситуація в трансатлантичній торгівлі знову опинилася на межі загострення. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення мит на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Цей крок став справжнім шоком для Брюсселя, адже він фактично перекреслює торговельну угоду, укладену лише минулого літа.

Звинувачення Трампа на адресу ЄС у невиконанні зобов’язань виглядають туманно, але щоб зрозуміти справжні мотиви Вашингтона, треба відмотати плівку подій на рік назад.

Розбираючись у тому, які мита ввів Трамп для Єс, стає зрозуміло: автомобілі — це лише черговий раунд у глобальній грі.

День визволення та тарифний хаос 2025 року

Хронологія нинішнього конфлікту бере початок 2 квітня 2025 року. Тоді Трамп у Рожевому саду Білого дому проголосив День визволення Америки. Як повідомляло BBC News Україна, своїм указом він запровадив безпрецедентні тарифи: 34% проти Китаю та 20% проти Євросоюзу.

Трамп вважає, що торговельні бар’єри — це найкращий спосіб змусити світ іти на поступки.

Ми знову зробимо Америку багатою. Нашу країну обдирали понад 50 років, — заявляв він.

Експерт із дослідницького центру ECIPE Девід Геніг тоді влучно зауважив:

Американські тарифи запроваджуються просто тому, що президенту Трампу подобаються тарифи. У них немає економічної логіки.

Торговельна угода між США та ЄС: 15% як крихке перемир’я

Вже у липні 2025 року напруга сягнула піку, коли Трамп пригрозив підняти мита для ЄС до 30%. Проте 27 липня у Шотландії (на гольф-полі Turnberry) Урсула фон дер Ляєн та Трамп, здавалося, знайшли вихід.

Як зазначала Європейська правда, сторони домовилися про єдину ставку 15% на більшість товарів. В обмін на це Брюссель пообіцяв:

Замінити російський газ та нафту американським СПГ;

Інвестувати сотні мільярдів доларів в американську зброю та енергетику.

Відкрити ринок для американських AI-чипів та сільгосппродукції.

Віцепрезидент Джей Ді Венс тоді іронізував, що Трамп отримав 99,9% від того, про що просив. Але, як показав час, навіть цього президенту США виявилося замало.

Згодом Президент США підписав указ про введення надзвичайного стану у зв’язку із загрозою економіці країни. Документ розширює повноваження Трампа щодо запровадження митних тарифів проти інших держав. Текст указу оприлюднили на офіційній сторінці Білого дому.

Чому все зламалося

Ситуація почала стрімко погіршуватися на початку 2026 року. Головним каменем спотикання стала не лише економіка, а й територіальні амбіції Трампа щодо анексії Гренландії. Коли ЄС виступив проти, Трамп знову дістав тарифну дубинку.

Однак найбільшим викликом для Білого дому стало рішення Верховного суду США. Ще 20 лютого 2026 року були мита Трампа були визнані незаконними. Судді постановили, що президент перевищив свої повноваження.

Відповідь Трампа була миттєвою: він використав іншу юридичну лазівку — розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року — і запровадив тимчасове 10% мито на весь світовий імпорт.

Аналізуючи, навіщо Трамп ввів мита против ЄС, стає очевидним: він використовує їх як інструмент політичного примусу, незважаючи на рішення судів.

Травень 2026: 25% на авто

Нинішнє підвищення тарифів на автомобілі до 25% — це прямий удар у серце європейської промисловості. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про радикальне підвищення мит на легкові та вантажні автомобілі з Євросоюзу до 25%.

Цей крок фактично перекреслює рамкову угоду, укладену минулого літа в Шотландії, згідно з якою ставка мала становити лише 15%.

Своє рішення Трамп оприлюднив у мережі Truth Social, звинувативши Брюссель у порушенні домовленостей.

— Я радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу мита, що стягуються з Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Тариф буде збільшено до 25%, — написав очільник Білого дому.

Трамп не приховує, що головна мета підвищення мит — примусове перенесення виробництва на територію США. За його словами, на автівки, виготовлені на американських заводах, ці збори не поширюватимуться.

Багато автомобільних та вантажних заводів зараз будуються, в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є рекордом в історії виробництва автомобілів та вантажівок. Ці заводи, на яких працюють американські робітники, незабаром відкриються — нічого подібного до того, що відбувається сьогодні в Америці, ще ніколи не було, — заявив Трамп.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав дії Вашингтона неприйнятними та наголосив на тому, що ЄС сумлінно виконував усі пункти шотландських домовленостей.

План Трампа щодо запровадження 25% тарифів на автомобілі з ЄС є неприйнятним. Євроейський Союз і надалі дотримується домовленостей, укладених у Шотландії, працюючи над завершенням законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує порушувати свої, — написав Ланге.

Він додав, що відмова США від домовленостей — це явна ознака ненадійності, згадавши також про мита на понад 400 найменувань сталевої та алюмінієвої продукції.

У коментарі Суспільному в Єврокомісії підтвердили: вони залишають за собою право вжити всіх необхідних кроків для захисту інтересів блоку. Все ж, навіщо Трамп ввів мита против Єс саме зараз?

Окрім традиційного протекціонізму, тут простежується чіткий політичний тиск.

BBC зазначає, що Трамп десятиліттями називає тарифи своїм улюбленим словом і бачить у них спосіб виправити несправедливість, де світ нібито грабує Америку.

Проте для Трампа 2.0 тарифи — це ще й інструмент для реалізації ширшого порядку денного:

Напруга зросла після того, як європейські країни виступили проти планів Трампа захопити Гренландію. У відповідь він пригрозив восьми країнам ЄС додатковими митами;

Трамп прямо пов’язував мита для Китаю, Мексики та Канади з необхідністю зупинити потік фентанілу та нелегалів;

У січні 2026 року він запровадив 25% тариф для торговельних партнерів Ірану як покарання за придушення протестів у Тегерані.

Які мита ввів Трамп против ЄС: від Дня визволення до сьогодні

Щоб зрозуміти логіку Білого дому, варто згадати, які мита були введені за останній рік. Як повідомляє BBC, хронологія нагадує американські гірки. Все почалося 2 квітня 2025 року — у День визволення Америки від нахлібників, коли базове мито для ЄС підскочило до 20%.

Зараз експерти намагаються систематизувати, мита Трампа ЄС окрім автомобільної галузі:

50% — на імпорт сталі та алюмінію;

50% — на мідь, кухонні меблі та деякі види обладнання;

25% — на двигуни та автозапчастини;

0% — тимчасове глобальне мито на весь інший імпорт (діє 150 днів).

Ситуація стає по-справжньому цікавою, якщо зазирнути за лаштунки американського правосуддя. 20 лютого 2026 року Верховний суд США завдав удару по адміністрації.

Тепер такі гіганти, як FedEx, Revlon та Alcoa, подають позови, вимагаючи повернення близько 130 мільярдів доларів. Проте Трамп — майстер юридичного маневру.

Економісти попереджають: тарифи — це насамперед податок на американського споживача. Гіганти на кшталт Walmart та Adidas уже попередили про зростання цін. Проте Трамп непохитний: він вважає, що це змусить іноземні компанії будувати заводи в США, створюючи робочі місця для американців.

