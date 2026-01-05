Трамп і Гренландія: для чого президенту США острів Данії

На початку 2026 року Дональд Трамп посилив тиск на Данію, заявивши, що США потребують контролю над Гренландією для захисту від зростаючої активності Росії та Китаю в Арктиці.

Попри різку відмову Копенгагена, Вашингтон уже призначив спеціального посланця з питань острова — деталі в нашому матеріалі.

Трамп і Гренландія: чому президент США так хоче острів

Головний аргумент Білого дому — безпека. Гренландія розташована на найкоротшому шляху між Росією та Північною Америкою. Острів є ключовою точкою в морському коридорі Гренландія – Ісландія – Велика Британія. Це вузьке місце є єдиним виходом для російського Північного флоту в Атлантичний океан.

Трамп аргументує свій інтерес тим, що узбережжя Гренландії дедалі частіше оточують російські та китайські судна.

Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно… Вона оточена російськими та китайськими кораблями, — заявив він.

Хоча Трамп публічно заявляє, що копалини — не головна мета, економічне значення Гренландії важко переоцінити, адже на острові зосереджені величезні запаси рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва смартфонів, електромобілів та високотехнологічної зброї. Наразі цей ринок майже на 90% контролюється Китаєм.

Заяви Трампа викликали хвилю обурення в Європі. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ідею анексії або купівлі острова абсурдною, наголосивши на повазі до територіальної цілісності.

США не мають права анексувати жодну з трьох країн у складі Данського королівства.

Трамп уже призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. Це свідчить про те, що Вашингтон налаштований на тривалу гру — від пропозицій величезної фінансової допомоги в обмін на розширення військової присутності до можливих спроб змінити статус острова в довгостроковій перспективі.

