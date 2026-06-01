25 поправка до Конституції США: алгоритм примусового відсторонення президента

Двадцять п’ята поправка до Конституції США, яка набрала чинності 10 лютого 1967 року, є одним із найважливіших державно-правових інструментів американської системи стримувань і противаг.

Вона чітко врегулювала юридичний порядок передачі владних повноважень глави держави у разі дострокового припинення його обов’язків через смерть, відставку, усунення з посади або раптове визнання недієздатним — подробиці читай в матеріалі.

25 поправка до Конституції США: історія ухвалення та роль у законодавстві

Потреба в ухваленні цього документа виникла через історичні неточності у початковому тексті Конституції 1787 року.

Стара редакція зазначала лише те, що за подібних обставин повноваження переходять до віцепрезидента, залишаючи простір для двозначного трактування: стає заступник повноцінним керівником країни чи лише тимчасовим виконувачем обов’язків.

Це породжувало гострі політичні дискусії, найвідомішою з яких став Прецедент Тайлера 1841 року, коли після раптової смерті президента Вільяма Генрі Гаррісона його наступник Джон Тайлер відмовився підписувати документи у статусі в.о. і всупереч запереченням опонентів склав офіційну присягу президента.

Іншим небезпечним недоліком старої системи була повна відсутність механізму визнання чинного лідера недієздатним, через що в історії США виникали управлінські кризи.

Зокрема, у 1919–1921 роках після перенесеного інсульту президент Вудро Вільсон виявився повністю ізольованим від державних справ, і обов’язки очільника республіки таємно й неофіційно виконували перша леді та пул радників.

Також до моменту ратифікації поправки посада віцепрезидента залишалася вакантною 16 разів через смерть або відставку посадовців, іноді порожнюючи цілий чотирирічний термін.

Офіційний конгресовий проєкт змін з’явився у 1965 році, після чого поправку оперативно ратифікувала абсолютна більшість американських штатів, за винятком Північної Дакоти, Джорджії та Південної Кароліни.

Конституційний документ складається із чотирьох чітких регуляторних розділів, які розв’язують усі потенційні проблеми транзиту влади:

Розділ 1 установлює абсолютне правило, згідно з яким у разі усунення президента з посади, його раптової смерті чи добровільної відставки, чинний віцепрезидент автоматично стає повноцінним Президентом США, а не тимчасовим виконувачем обов’язків.

Розділ 2 визначає, що якщо посада віцепрезидента стає вакантною, чинний президент має право особисто висунути кандидатуру нового віцепрезидента, який заступає на посаду після обов’язкового підтвердження простою більшістю голосів в обох палатах Конгресу США.

Розділ 3 регламентує процедуру добровільної тимчасової передачі влади. Якщо президент самостійно надсилає голові Сенату та спікеру Палати представників письмову заяву про свою неспроможність виконувати функції, його обов’язки тимчасово переходять до віцепрезидента, доки лідер не надішле нове письмове повідомлення протилежного змісту.

Розділ 4 є найбільш радикальним юридичним механізмом, який описує примусове відсторонення чинного глави держави. Згідно з ним, якщо віцепрезидент та більшість вищих урядовців кабінету виконавчої влади (або іншого спеціального органу, визначеного Конгресом) спільно доходять висновку, що президент не здатний керувати державою, вони направляють відповідну письмову заяву лідерам Конгресу. Після цього віцепрезидент негайно перебирає на себе всі посадові повноваження як чинний президент.

Особливістю четвертого розділу є чіткий захист від політичного узурпаторства. Якщо відсторонений президент письмово оскаржує заяву уряду і стверджує, що він є повністю дієздатним, він автоматично повертає собі владу.

Проте, якщо віцепрезидент та міністри протягом чотирьох діб повторно надсилають Конгресу письмове заперечення, питання переходить на розгляд американського парламенту.

Конгрес зобов’язаний зібратися на засідання протягом 48 годин і ухвалити остаточне рішення у 21-денний строк.

Для остаточного позбавлення президента повноважень та залишення при владі віцепрезидента як чинного глави держави, за це рішення мають проголосувати щонайменше дві третини (2/3) голосів як Палати представників, так і Сенату США.

В іншому випадку лідер країни повністю поновлюється у своїх правах.

Попри те, що сама поправка не містить персонального переліку вищих урядовців, юридичний прецедент на основі висновку Управління юрисконсульта Мін’юсту визначає коло з 15 ключових осіб, де для активації процедури відсторонення президента необхідний підпис самого віцепрезидента та щонайменше 8 міністрів чинного кабінету.

