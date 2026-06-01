Літак над Атлантикою екстрено розвернули через жарт 16-річного пасажира

Звичайна подорож із Ньюарка до сонячної Майорки перетворилася на справжній трилер для сотень пасажирів United Airlines. Причиною екстреного розвороту літака посеред Атлантичного океану став не технічний збій чи негода, а невдале почуття гумору одного підлітка. Про це пише New York Post.

Переполох у небі через назву гаджета

Рейс UA236 вилетів із Ньюарка близько шостої вечора в суботу. Все йшло за планом, поки пасажири та екіпаж не помітили в списку доступних Bluetooth-пристроїв гаджет із провокаційною назвою Bomb. Тривожне слово не зникало з екранів смартфонів навіть після того, як людей попросили вимкнути всі свої електронні пристрої.

Капітан прийняв рішення не ризикувати життям людей і розвернув авіалайнер назад до США, коли той уже понад чотири години перебував у повітрі. Замість іспанського узбережжя пасажири знову побачили вогні аеропорту Ньюарк Ліберті, де на літак уже чекали посилені загони спецслужб.

Фітнес-трекер замість вибухівки

Після приземлення почалася масштабна перевірка. Пасажирів терміново евакуювали, а правоохоронці з собаками ретельно обстежили борт. З’ясувалося, що джерелом терористичної небезпеки був звичайний фітнес-браслет Fitbit. Його 16-річний власник, який перебував на борту, вирішив пожартувати та перейменував свій пристрій на чотирилітерне слово, що позначає вибухівку.

Хоча фізичної загрози не було, наслідки виявилися вкрай серйозними. Авіакомпанії United Airlines довелося терміново шукати новий екіпаж, оскільки попередні пілоти та стюарди вичерпали свій ліміт робочого часу через непередбачувану затримку. Всі пасажири були змушені пройти повторний огляд службою безпеки аеропорту (TSA) та митниками перед новою посадкою.

Наразі відомо, що місцева влада не висувала підлітку офіційних звинувачень. Проте інцидентом у повітрі серйозно зацікавилося ФБР. Агенти бюро проводять власне розслідування, щоб встановити всі деталі події та мотиви хлопця.

Представники авіакомпанії підтвердили, що рейс все ж таки вилетів до Майорки з новою командою. Тепер родині юного жартівника може загрожувати не лише профілактична розмова зі спецслужбами, а й величезні цивільні позови від перевізника за колосальні збитки, пов’язані з розворотом літака, спаленим паливом та компенсаціями іншим пасажирам.

