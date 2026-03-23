Літак Air Canada врізався в пожежну машину в Нью-Йорку: деталі трагедії

Недільна ніч у Нью-Йорку перетворилася на справжнє пекло на злітній смузі. Пасажирський рейс Air Canada Express, що спокійно повертався з Монреаля, замість термінала опинився в епіцентрі кривавої аварії. Прямо під час руху аеродромом лайнер на швидкості протаранив пожежну машину.

Нічна трагедія в Ла-Гуардії: пілоти не мали шансів

Як повідомляє NBC News, посилаючись на власні джерела в слідстві, удар був такої сили, що кабіну пілотів буквально розтрощило. Обидва пілоти — командир та його помічник — загинули на місці. На кадрах із місця події, що вже облетіли мережу, видно жахливу картину: понівечений ніс Bombardier CRJ-900 задертий до неба, а уламки фюзеляжу розкидані по бетону.

На борту перебувало 76 людей. Поки пасажири приходили до тями від шоку, рятувальники вже везли до лікарень перших постраждалих. За попередніми даними, понад десять осіб отримали травми, а двоє офіцерів поліції, які перебували в пожежному авто, зараз перебувають у стабільному стані з переломами.

Стій, стій, стій: фатальна помилка диспетчера

Видання Bloomberg розкрило шокуючі деталі переговорів авіадиспетчерів у момент катастрофи. Судячи з записів, пожежна машина (так звана Вантажівка №1) отримала дозвіл перетнути злітну смугу саме тоді, коли літак Jazz Aviation завершував посадку.

Голос диспетчера в ефірі звучав знервовано:

Стоп, стій, стій, Вантажівці №1, зупиніться!

Але було запізно. Через кілька секунд пролунала фраза, від якої холоне кров:

Я бачу, ви зіткнулися з транспортним засобом. Залишайтеся на позиції.

Криза авіабезпеки в США: системний збій чи фатальний збіг

Цей інцидент став черговим тривожним дзвінком для американської авіації. Як зазначає видання, це вже третя масштабна аварія в США за останні 15 місяців. Експерти нагадують про січневу катастрофу поблизу Вашингтона та нещодавні вибухи вантажних суден.

Ситуація настільки критична, що міністр транспорту США Шон Даффі вже готує радикальні реформи. Причина — катастрофічний брак авіадиспетчерів та застарілі технології контролю наземного руху, які не встигають за шаленим трафіком мегаполісів.

Колапс у Нью-Йорку: аеропорт закритий

Наразі аеропорт Ла-Гуардія нагадує фортецю в облозі. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повністю припинило польоти — рейси не прийматимуть щонайменше до обіду понеділка.

Поліція Нью-Йорка закликає мешканців триматися подалі від району аеропорту. Всі дороги та автомагістралі навколо заблоковані, а місто завмерло в очікуванні перших офіційних результатів розслідування від NTSB.

Події в Нью-Йорку знову нагадали про вразливість людського життя перед обличчям технічних збоїв.

