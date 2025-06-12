Навколо мене були уламки літака і тіла: авіакатастрофа в Індії забрала понад 240 життів

12 червня, в Індії розбився пасажирський літак. Це сталося поблизу аеропорту міста Ахмедабад. На борту літака були понад 200 пасажирів. У Мережі з’явилися відео авіатрощі. Що відомо про падіння літака в Індії — у матеріалі.

В Індії розбився пасажирський літак: на борту було понад 200 людей

Про авіакатастрофу в Індії, у місті Ахмедабад, повідомили India.com.

В Ахмадабаді, штат Гуджарат, в районі Мегані Нагар неподалік міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя зазнав аварії літак.

Оновлено 13 червня 10:00: унаслідок авіакатастрофи в Індії загинули понад 240 людей — це ті, хто були на борту, а також люди на землі. Нагадаємо, літак упав у густонаселений житловий район. Це наймасштабніша авіакатастрофа за останнє десятиліття. Після вибуху літака вижити зміг лише один чоловік — Рамеш Вішвашкумар. Він сидів у першому ряду економ-класу на місці 11А.

Коли я підвівся, довкола мене були тіла. Я злякався. Я підвівся і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні.

Чоловік з сильними опіками нині у лікарні. Це британець індійського походження. Поруч з ним сидів його брат, чоловіка не можуть знайти.

Ми все ще встановлюємо кількість загиблих, включаючи тих, хто загинув у будівлі, де розбився літак, — повідомив Reuters високопоставлений офіцер поліції штату Відхі Чаудхарі.

Підрахувати кількість загиблих нині важко, адже тіла людей розірвало, вони обгоріли.

На місці авіакатастрофи палала сильна пожежа, місто затягнуло чорним димом. Очевидці виклали відео пожежі. На кадрах очевидців також було видно, як людей виносять на ношах та везуть на швидких.

Спершу повідомлялося, що на борту літака можуть бути 130 пасажирів. Та пізніше стало відомо, що реальна кількість людей у літаку могла перевищувати 240 пасажирів.

Рейс Air India виконував політ Ахмадабад-Лондон. За даними диспетчерської поліції на борту перебували 242 пасажири. Серед них 230 пасажирів і 12 членів екіпажу, пише Reuters.

BREAKING: Passenger Plane Crashes Near Ahmedabad Airport, Emergency Services Pressedhttps://t.co/R3niDR61SU

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За попередніми даними, літак розбився майже відразу після зльоту. За інформацією Flightradar24, це був літак Boeing 787-8 Dreamliner, який є одним із найсучасніших. Авіакомпанія Air India підтвердила, що рейс AI171, що прямував з Ахмедабада до Лондона Гатвік, потрапив в аварію сьогодні після зльоту.

За даними Reuters, літак Air India врізався в будівлю гуртожитку для лікарів. Літак вилетів о 13:39 (08:09 за Грінвічем), а невдовзі подав сигнал Mayday — про аварійну ситуацію. Після цього відповіді вже не було. Аеропорт Ахмадабада негайно припинив усі польоти.

На місце події виїхали десятки швидких та пожежників. Оглядачі повідомляють, що вижити в такому ударі — малоймовірне диво, адже літак був заправлений великою кількістю пального, що посилило вибух і пожежу.

Кількість загиблих

Станом на 12:30 повідомлялося про загибель щонайменше 30 людей.

Авіакомпанія Air India підтвердила, що на борту перебували: 242 особи, з яких 12 членів екіпажу. Також 169 громадян Індії, 53 британця, один громадянин Канади та семеро португальців.

Українців у літаку не було. Цю інформацію також підтвердили у МЗС.

Чому міг розбитися літак в Індії

Екс-пілот Саурабх Бхатнагар повідомив телеканалу NDTV, що можливою причиною катастрофи стало зіткнення літака з птахами. На його думку, птахи могли завадити борту набрати оптимальну швидкість під час злету.

Це схоже на випадок кількох зіткнень з птахами, внаслідок чого обидва двигуни втратили потужність.

Інший варіант такий, що до катастрофи могла призвести неправильна злітна конфігурація Boeing 787−8 Dreamliner. Таку ідею висловив авіаексперт Санджай Лазар. Під час аналізу стало відомо, що двигун літака втратив тягу, коли шасі були випущені.

Попри все, бортом керував досвідчений екіпаж. Капітан мав 8200 годин нальоту, а другий пілот понад 1000 годин.

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