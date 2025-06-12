Вокруг меня были обломки самолета и тела: авиакатастрофа в Индии унесла более 240 жизней

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет. Это произошло вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета находилось более 200 пассажиров. В Сети появились видео авиакатастрофы. Что известно о падении самолета в Индии — в материале.

В Индии разбился пассажирский самолет: на борту было более 200 человек

Об авиакатастрофе в Индии, в городе Ахмедабад, сообщили India.com.

В Ахмадабаде, штат Гуджарат, в районе Мегани Нагар неподалеку от международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя потерпел крушение самолет.

Обновлено 13 июня 10:00: в результате авиакатастрофы в Индии погибли более 240 человек — это те, кто были на борту, а также люди на земле. Напомним, самолет упал в густонаселенный жилой район. Это самая масштабная авиакатастрофа за последнее десятилетие. После взрыва самолета выжить смог только один человек — Рамеш Вишвашкумар. Он сидел в первом ряду эконом-класса на месте 11А.

Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я поднялся и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, усадил в машину скорой помощи и отвез в больницу.

Мужчина с сильными ожогами сейчас в больнице. Это англичанин индийского происхождения. Рядом с ним сидел его брат, мужчины не могут найти.

Мы все еще устанавливаем количество погибших, включая погибших в здании, где разбился самолет, — сообщил Reuters высокопоставленный офицер полиции штата Видхи Чаудхари.

Подсчитать количество погибших сейчас тяжело, ведь тела людей разорвало, они обгорели.

На месте авиакатастрофы разгорелся сильный пожар, город затянуло черным дымом.

Очевидцы выложили видео пожара. На кадрах очевидцев также видно, как людей выносили на носилках и везли на скорых.

Первоначально сообщалось, что на борту самолета может находиться 130 пассажиров. Но позже стало известно, что реальное количество людей в самолете могло превышать 240 пассажиров.

Рейс Air India выполнял полет Ахмадабад-Лондон. По данным диспетчерской полиции, на борту находились 242 пассажира. Среди них 230 пассажиров и 12 членов экипажа, пишет Reuters.

BREAKING: Passenger Plane Crashes Near Ahmedabad Airport, Emergency Services Pressedhttps://t.co/R3niDR61SU

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По предварительным данным, самолет разбился почти сразу после взлета. По информации Flightradar24, это был самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который является одним из самых современных. Авиакомпания Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из Ахмедабада в Лондон Гатвик, попал в аварию сегодня после взлета.

По данным Reuters, самолет Air India врезался в здание общежития для врачей. Самолет вылетел в 13:39 (08:09 по Гринвичу), а вскоре подал сигнал Mayday об аварийной ситуации. После этого ответа уже не последовало. Аэропорт Ахмадабада немедленно прекратил все полеты.

На место происшествия выехали десятки скорых и пожарных. Обозреватели сообщают, что выжить в таком ударе – маловероятное чудо, ведь самолет был заправлен большим количеством горючего, что усилило взрыв и пожар.

Количество погибших

По состоянию на 12:30 сообщалось о гибели не менее 30 человек.

Авиакомпания Air India подтвердила, что на борту находились: 242 человека, из которых 12 членов экипажа. Также 169 граждан Индии, 53 британца, один гражданин Канады и семь португальцев.

Украинцев в самолете не было. Эту информацию также подтвердили в МИДе.

Почему мог разбиться самолет в Индии

Экс-пилот Саурабх Бхатнагар сообщил телеканалу NDTV, что возможной причиной крушения стало столкновение самолета с птицами. По его мнению, птицы могли помешать борту набрать оптимальную скорость во время взлета.

Это похоже на случай нескольких столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность.

Другой вариант таков, что к катастрофе могла привести неправильная взлетная конфигурация Boeing 787-8 Dreamliner. Такую идею высказал авиаэксперт Санджай Лазар. В ходе анализа стало известно, что двигатель самолета потерял тягу, когда шасси были выпущены.

Несмотря на все, бортом управлял опытный экипаж. У капитана было 8200 часов налета, а у второго пилота более 1000 часов.

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