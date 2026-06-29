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Авария Су-24М в Хмельницкой области: что рассказали допрошенные свидетели

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 июня 2026, 11:16 2 мин.
су 24м

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