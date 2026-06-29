Авария Су-24М в Хмельницкой области: что рассказали допрошенные свидетели

Государственное бюро расследований продолжает следственные действия по установлению всех обстоятельств авиакатастрофы бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области, которая привела к трагической гибели двух военнослужащих 16 июня 2026 года.

В ГБР поделились первыми выводами расследования аварии Су-24М

В ходе проведения первоочередных следственных действий работники Бюро уже установили, что этот вылет был для самолета Су-24М вторым в течение дня.

Перед началом миссии технический персонал воинской части провел полный осмотр и не обнаружил никаких замечаний или неисправностей технического состояния воздушного судна.

Вся служебная и полетная документация была оформлена в строгом соответствии с установленными нормативными требованиями.

Кроме того, следствие подтвердило, что экипаж выполнял важную боевую задачу, детали которой уже переданы правоохранителям, однако из соображений национальной безопасности эта информация пока не подлежит публичному разглашению.

Вместе с тем следователи опровергли недостоверную информацию, ранее массово распространявшуюся в социальных сетях, о якобы успешном катапультировании одного из пилотов во время падения — эти сведения не соответствуют действительности, оба военных погибли на месте.

В рамках уголовного производства стражи порядка провели десятки допросов, среди которых члены семей погибших авиаторов, командование воинской части и непосредственные коллеги по службе.

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По словам очевидцев и свидетелей, оба офицера перед полетом успешно прошли обязательное медицинское освидетельствование, находились в хорошем настроении и не высказывали никаких жалоб на самочувствие.

Каких-либо бытовых или семейных проблем, которые могли бы повлиять на ход выполнения задачи, следствие не выявило. По результатам экспертизы ДНК погибших уже идентифицировано, что подтверждает личности экипажа.

Параллельно продолжается служебное расследование непосредственно со стороны командования Воздушных сил ВСУ, по завершении которого будет назначена независимая комплексная авиационно-техническая экспертиза для выяснения окончательных причин падения самолета.

Фото: ГБР.

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