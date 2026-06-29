Аварія Су-24М на Хмельниччині: що розповіли допитані свідки

Державне бюро розслідувань продовжує слідчі дії для встановлення всіх обставин авіакатастрофи бомбардувальника Су-24М у Хмельницькій області, яка призвела до трагічної загибелі двох військовослужбовців 16 червня 2026 року.

У ДБР поділилися першими висновками розслідування аварії Су-24М

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники Бюро вже встановили, що цей виліт був для літака Су-24М другим протягом того дня.

Перед початком місії технічний персонал військової частини провів повний огляд і не виявив жодних зауважень чи несправностей щодо технічного стану повітряного судна.

Уся службова та польотна документація була оформлена суворо відповідно до встановлених нормативних вимог.

Крім того, слідство підтвердило, що екіпаж виконував важливе бойове завдання, деталі якого вже передані правоохоронцям, проте з міркувань захисту інтересів національної безпеки ця інформація наразі не підлягає публічному розголошенню.

Слідчі також спростували недостовірну інформацію, яка раніше масово поширювалася у соціальних мережах, про нібито успішне катапультування одного з пілотів під час падіння — ці відомості не відповідають дійсності, обоє військових загинули на місці.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели десятки допитів, зокрема членів родин загиблих авіаторів, командування військової частини та безпосередніх колег по службі.

Читати на тему На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: обидва члени екіпажу загинули Серед цивільного населення постраждалих немає.

За словами очевидців та свідків, обоє офіцерів перед польотом успішно пройшли обов’язковий медичний огляд, перебували у гарному настрої та не висловлювали жодних скарг на самопочуття.

Будь-яких побутових чи сімейних проблем, що могли б вплинути на перебіг виконання завдання, слідство не виявило. Наразі за результатами експертизи ДНК загиблих уже ідентифіковано, що підтверджує особи екіпажу.

Паралельно триває службове розслідування безпосередньо з боку командування Повітряних сил ЗСУ, після завершення якого буде призначено незалежну комплексну авіаційно-технічну експертизу для з’ясування остаточних причин падіння літака.

Фото: ДБР.

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