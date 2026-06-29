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Аварія Су-24М на Хмельниччині: що розповіли допитані свідки

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 11:16 2 хв.
су 24м

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