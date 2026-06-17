На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: обидва члени екіпажу загинули

У Хмельницькій області під час виконання завдання зазнав катастрофи бомбардувальник Су-24М, який належав до складу 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних Сил України.

За офіційними даними Командування Повітряних сил ЗСУ, авіакатастрофа сталася увечері, близько 19:00, 16 червня 2026 року — подробиці читай в матеріалі.

Унаслідок падіння військового літака Су-24М загинули два льотчики — ПС

(Оновлено об 11:46) Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. За даними слідства, один із загиблих авіаторів долучився до війська як доброволець у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, а інший обрав професію військового льотчика у 2019 році.

У межах першочергових слідчих дій правоохоронці провели детальний огляд території та вилучили бортовий самописець (“чорний ящик”) для проведення подальшої спеціалізованої експертизи.

Також слідчі ДБР вилучили бортовий журнал літака, журнал керівника польотів на аеродромі, документацію щодо медичного огляду екіпажу та іншу службову і дозвільну документацію.

Попередня правова кваліфікація воєнного злочину — частина 2 статті 416 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил польотів або підготовки до них, яке спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Внаслідок падіння літака було підтверджено загибель обох членів екіпажу — льотчика та штурмана.

Загиблими виявилися майор Богдан Григорович Загорулько та старший лейтенант Богдан Олександрович Бабенко. Повітряні сили висловили глибокі співчуття родинам та близьким полеглих авіаторів, які захищали українське небо та суверенітет держави до останнього подиху.

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На місце падіння військового літака оперативно прибули екіпажі екстрених служб. За попередніми даними, руйнувань житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури, а також жертв чи постраждалих серед цивільного населення на землі внаслідок авіакатастрофи немає.

Наразі територія навколо уламків бомбардувальника оточена, триває комплекс першочергових слідчих та пошукових дій.

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