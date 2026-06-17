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На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: обидва члени екіпажу загинули

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Червня 2026, 09:36 2 хв.
су 24м україна
Фото Depositphotos

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