Йому було всього 30: загинув льотчик Олександр Боровик

У 39-й бригаді тактичної авіації повідомили трагічну звістку — сьогодні загинув льотчик Олександр Боровик. Розповідаємо, що відомо про Героя і які обставини його смерті.

На фронті загинув льотчик Олександр Боровик

У бригаді діляться, що Олександр Боровик загинув сьогодні, 11 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Олександр керував літаком Су-27. Усе трапилося близько 13:30.

Олександр Боровик був майором тактичної авіації й служив у 39-й бригаді.

Йому було всього 30 років.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!

Причини та обставини авіакатастрофи нині з’ясовуються.

Деталі про церемонію прощання з Олександром Боровиком повідомлять згодом.

Вікна ділилися, що на фронті загинув 19-річний Володимир Дендура. Хлопець поліг за Україну у День Незалежності.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!