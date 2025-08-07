На упізнання — фото руки: загинув Максим Нагорний, чий заповіт цитував Зеленський

У червні 2023 року президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді цитував заповіт тоді ще 19-річного Максима Нагорного. Хлопець-сирота служив у 14-й механізованій бригаді імені Князя Романа Великого.

На початку серпня 2025 рідні захисника написали, що, найімовірніше, Максим Нагорний загинув під час бойового завдання. Усі ці дні країна переживала за долю хлопця. На жаль, дива не сталося. Родичі підтвердили смерть хлопця.

На фронті загинув 20-річний Максим Нагорний

12 серпня Максиму мало б виповнитися 21 рік. Наречена Максима — Наталя Сюйва — повідомила про дату і місце прощання з воїном. Попрощатися можна буде 11 серпня, у Луцьку.

Братику… До останнього вірила. До останнього молилась. До останнього сподівалась, що ти живий… Що ти в полоні… Але дива не сталося. Тепер ти назавжди з нами — в серці, в пам’яті, в кожній сльозі й кожному подиху. Тепер ти — наш Герой. Тепер ти — ангел, що охороняє нас згори, — пише сестра хлопця Іванка.

Про Максима Нагорного стало відомо у 2023 році. Тоді Українська правда опублікувала його лист-заповіт. Його Максим писав у бліндажі, під час російського обстрілу. У листі просив не тільки перемогти у війні, а й змінити цю країну.

Хлопець хотів скасувати інтернати і допомогти дітям-сиротам. Він сам зростав у дитячому будинку з чотирьох років.

Нехай цей текст залишиться в пам’яті, як прохання та побажання: щоб Україна ніколи не поверталася до попередніх помилок, а будувала найкращі у світі умови зростання для всіх дітей, особливо для тих, які опинилися без батьківської опіки.

Хлопець просив не відновлювати систему, де до дітей приїздять на свята з подарунками заради селфі і лайків, де крадуть дитинство, де з дітей знущаються і не доглядають за ними.

Зеленський процитував заповіт Максима 28 червня 2023 року.

Максим Нагорний у 18 років добровільно пішов захищати країну. У 20 років, в липні 2025, він віддав за неї життя. Хлопець служив у 3-й бригаді оперативного призначення Спартан. Стало відомо, що Максим зник безвісти під час завдання на Куп’янському напрямку.

1 серпня тіло Максима доставили у морг у Кам’янському. До цього воно 10 днів пробуло на полі бою. На упізнання родичам дали лише фото руки з татуюваннями, а також фото ланцюжка і браслета.

Сестрі та нареченій Максима повідомили, що медики потребують ДНК когось за чоловічою лінією, аби видати тіло якнайшвидше. Однак хлопець був сиротою, і не мав рідних чоловіків.

Пізніше родина звернулася до поліції, а після цього — до військкомату.

— Куля — дура, що фізична, що інформаційна. Завтра можу не повернутися з чергового завдання або з поля бою. Такі реалії війни.

Якщо доведеться віддати життя, то нехай це стане також для того, щоб в Україні зникли дитячі притулки (називайте їх як хочете: інтернати, притулки, дитячі центри соціально-психологічної реабілітації) і діти зростали лише у щасливих сім’ях.

Це мій заповіт.

Наречена Максима, Наталя, ділиться, що хлопець не був новачком, проходив підготовку в Іспанії, мав бойовий досвід. Дівчина відмовляється вірити в те, що він загинув “буденно та без пояснень”.

Вікна-Новини ділилися історією родини полеглого військового, який дуже мріяв про власну пасіку. Читай, як найрідніші втілили мрію захисника і тепер живуть нею.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!