На опознание — фото руки: погиб Максим Нагорный, чье завещание цитировал Зеленский

В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде цитировал завещание тогда еще 19-летнего Максима Нагорного. Парень-сирота служил в 14-й механизированной бригаде имени Князя Романа Великого.

В начале августа 2025 родные защитника написали, что, вероятнее всего, Максим Нагорный погиб во время боевого задания. Все эти дни страна переживала судьбу парня. К сожалению, чуда не произошло. Родственники подтвердили смерть парня.

На фронте погиб 20-летний Максим Нагорный

12 августа Максиму должно было исполниться 21 год. Невеста Максима — Наталья Сюйва — сообщила о дате и месте прощания с воином. Проститься можно будет 11 августа, в Луцке.

Братик… До последнего верила. До последнего молилась. До последнего надеялась, что ты жив… Что ты в плену… Но чуда не произошло. Теперь ты навсегда с нами — в сердце, в памяти, в каждой слезе и каждом дыхании. Теперь ты наш Герой. Теперь ты — ангел, охраняющий нас сверху, — пишет сестра парня Иванка.

О Максиме Нагорном стало известно в 2023 году. Тогда Украинская правда опубликовала его письмо-завещание. Его Максим писал в блиндаже во время российского обстрела. В письме просил не только победить в войне, но и изменить эту страну.

Парень хотел отменить интернаты и помочь детям-сиротам. Он сам рос в детском доме с четырех лет.

Пусть этот текст останется в памяти как просьба и пожелание: чтобы Украина никогда не возвращалась к предыдущим ошибкам, а строила лучшие в мире условия роста для всех детей, особенно для тех, кто оказался без родительской опеки.

Парень просил не восстанавливать систему, где к детям приезжают на праздники с подарками ради селфи и лайков, где воруют детство, где над детьми издеваются и не ухаживают за ними.

Зеленский процитировал завещание Максима 28 июня 2023 года.

Максим Нагорный в 18 лет добровольно пошел защищать страну. В 20 лет, в июле 2025 года, он отдал за нее жизнь. Парень служил в 3-й бригаде оперативного назначения Спартан. Стало известно, что Максим пропал без вести во время задания на Купянском направлении.

1 августа тело Максима было доставлено в морг в Каменском. До этого оно 10 дней пробыло на поле боя. На опознание родственникам дали только фото руки с татуировками, а также фото цепочки и браслета.

Сестре и невесте Максима сообщили, что медики нуждаются в ДНК кого-то по мужской линии, чтобы выдать тело как можно скорее. Однако парень был сиротой и не имел родных мужчин.

Позже семья обратилась в полицию, а после этого в военкомат.

— Пуля — дура, что физическая, что информационная. Завтра могу не вернуться с очередного задания или с поля боя. Таковы реалии войны.

Если придется отдать жизнь, пусть это станет также для того, чтобы в Украине исчезли детские приюты (называйте их как хотите: интернаты, приюты, детские центры социально-психологической реабилитации) и дети росли только в счастливых семьях.

Это мое завещание.

Невеста Максима, Наталья, делится, что юноша не был новичком, проходил подготовку в Испании, имел боевой опыт. Девушка отказывается верить в то, что он погиб “обыденно и без объяснений”.

