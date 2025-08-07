Истории Рассказы

На опознание — фото руки: погиб Максим Нагорный, чье завещание цитировал Зеленский

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 августа 2025, 13:00
погиб Максим Нагорный
На фронте погиб Максим Нагорный Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь