Боец Азова воспитывает девятерых детей и мечтает о дочери: щемящая история большой семьи

В декабре 2022 года в Копище в результате автомобильной аварии мгновенно осиротели восемь детей. Машину по скользкой дороге вынесло на заминированную обочину. Самой младшей девочке, потерявшей родителей, было всего 2 месяца…

У детей осталось много родственников. Но малыши единогласно заявили, что будут жить с дядей. Историей бойца Азова, который взял под опеку восьмерых детей, поделилось hromadske.

Усыновил восьмерых детей, потому что не смог отказать им

Владимир Дубровец делится, что не ожидал, что племянники захотят жить с ним. Но отказать детям не смог. Они выбрали именно его среди дедушек и бабушек, десятка теток и дядей. Владимир был братом их погибшего отца.

На тот момент Владимиру только исполнилось 24, у него не было семьи, парень воевал в Азове. Думал, что пока не собирается заводить семью, а если будет иметь детей, то максимум троих. До полномасштабной войны парень ездил на работу за границу, племянников видел редко и не знал, когда у них дни рождения.

В декабре 2022 года Владимира отпустили на похороны брата. Больше в войско он не возвращался. Оформил опеку над всеми детьми и даже декрет, чтобы воспитывать младшую Машеньку.

Война подготовила меня к такой нагрузке. Если бы не война, может, и не решился бы стать опекуном.

Мама Владимира, Наталья, рассказывает, что работница соцзащиты сперва не хотела, чтобы на молодого военного “вешали” детей, и что, возможно, он и сам нуждается в помощи. Но после общения передумала и заявила, что дети могут остаться только с ним.

Соцработники устраивали всевозможные допросы и проверки. Две недели после похорон брата Владимир не помнит вообще.

Спрашивали, не нужен ли мне психолог, потому что я только с войны. Интересовались моими доходами, как я буду налаживать быт детей, их обучение, что я буду делать, когда дети заболеют. Все переживали за двухмесячную Машеньку, за Юру — у него одна почка, и та чужая.

Владимир тогда и сам не знал, как будет тянуть стольких детей, и где будет брать деньги. За быт переживаний не было, ведь все можно узнать в YouTube. Пугало только состояние детей. Они были подавлены.

— Старшие называют меня дядей. Пусть называют как хотят. Маша, которой осенью три года, называет папой. Еще немного — и она узнает о своих родителях. Я хочу, чтобы дети не забывали родных папу и маму. Даже сначала вешал на стены фото брата и невестки, но потом снял — увидел, что детям это тяжело воспринимать. Пусть потом, всему свое время, — делится военный.

Время от времени дети просятся на могилу к родителям. Володя водит, ведь не хочет, чтобы дети о них забыли. Более 1,5 лет семья живет в новом составе. Сперва военный несколько дней в неделю пытался заработать на себя, чтобы не жить на детские деньги.

Соцслужбы периодически посещают семью. И всегда внезапно. Теперь немного больше доверяют Владимиру. Общаются и с ним, а не только с детьми.

До того как умерли родители, дети знали, что в их семье папа зарабатывает, а мама хозяйничает дома. Поэтому 10-летний Толик решил заявить дяде, что ему пора жениться, чтобы не заниматься бытом.

Вышло так, что Владимир познакомился со своей избранницей Дианой в Ровенской области, когда привез детей гостить к дедушке и бабушке. Диане Владимир решил сразу открыть всю душу, ведь она ему очень понравилась.

Это было зимой 2024 года. В селе люди говорили о Володе, о его брате, но я училась в Ровно на парикмахера, не было времени прислушиваться к этим слухам. Знала только, что он Владимир и ему 25 лет. Мы познакомились, и в первый же вечер он мне показал видео о своих племянниках.

В 18-летие девушки военный сделал ей предложение. Пара женилась в мае 2024 года. Девушка говорит, что почувствовала, что хочет иметь именно такую семью. Мама девушки согласилась на такое решение.

Диана быстро нашла общий язык с детьми, ведь общается с ними как с друзьями или младшими братьями и сестрами. Сначала дети много сравнивали ее с мамой, что было больно молодой девушке, а потом, со временем, они привыкли к ней.

В мае 2025 года у Дианы и Володи родился сын Кирилл. Теперь семья воспитывает девятерых детей.

У детей есть множество игрушек, а летом они проводят время на улице — в песочнице, на батуте, гамаке. И о работе не забывают — каждый из детей имеет свои обязанности. Девочки помогают на кухне, а мальчики — дяде по хозяйству.

Я получаю 860 грн декретных на Машеньку, Диана — столько же на Кирилла. У детей есть пенсия в связи с потерей кормильца. Еще государство выплачивает разную социальную помощь. Выходит на всех чуть более 50 тысяч в месяц.

Семья имеет землю, поэтому выращивает картофель, рожь и овес. Благотворители помогают с игрушками, одеждой и продуктами. Владимир работает, поэтому детей видит реже. Но все проблемы кажутся мелкими, ведь больше всего военный хочет вывести детей в люди, выучить и каждому дать материальную подушку.

Пара размышляет о другом жилье, ведь все время жить в доме брата неправильно. А еще мечтают о дочери, и придумали ей имя — Злата. Владимиру сейчас 26, а Диане — 19. Это только начало жизни.

Но не все наши защитники вернулись домой в свои семьи. Уже более трех лет своего сына ждет Ирина. Парень получил тяжелые ранения и от него нет известий.

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