Кричала и торговалась с Богом: как Ирина более трех лет ждет сына из плена

Она просыпается до будильника и проверяет все группы о пропавших без вести в надежде увидеть новости о своем сыне. Ирина Козарева уже три года ждет сына из российского плена. Ее Ярослав попал в руки россиян в мае 2022 года. Делимся историей женщины и тем, что известно о судьбе защитника.

Три года тишины: Ирина ждет сына из плена

Более трех лет назад мать в последний раз общалась с сыном. Историей делится WoMo. У Ирины — шесть приемных сыновей. Каждый из них особенный, но имеет страстное желание бороться за свое. Все шестеро рвались на Майдан во время Революции Достоинства за ней.

Они шарфами обмотали лицо, одели каски, наколенники, налокотники, взяли биты и говорят: “Мы пойдем с тобой. Если мы не идем, то и ты не идешь”

Во время войны Ярослав присоединился к Азову вместе со своими друзьями, ведь у них была активная гражданская позиция. До последнего парень не рассказывал маме, что встал на защиту страны. Однако поделился новостью со старшим братом. Он не выдержал и все рассказал маме.

Я просто спросила его: “Чем я могу тебе там помочь?”

В начале полномасштабной войны Ярослав первым позвонил маме. Ирина понимала, что сыну грозит окружение, но он убедил ее, что парни знают, что делают, и имеют оружие. Дальше мать общалась с сыном только переписками. Вдруг он перестал выходить на связь.

После 20 дней страшной тишины новость принесла девушка Ярослава, с которой Ирина еще не была знакома. Она рассказала, что их Ярослав был ранен — испытал контузию, потерял слух, зрение и координацию. Позже на госпиталь, где он проходил лечение, россияне сбросили бомбу.

После этого Ярослав попал на Азовсталь. Позже написал, что жив. Сын пытался не шокировать маму, но она все уже знала.

Он так и не поправился, на каждый прилет у него была рвота. Он не мог бегать, приседать. Чтобы воевать, надо же бегать, лазить, прятаться, ползти. Он всего этого не мог.

Последний раз Ирина поговорила с сыном 18 мая 2022 года, при выходе в плен из Азовстали. Во время последнего разговора Ирина умоляла сына делать все, что скажут россияне, лишь бы выжить.

После Азовстали Ярослава доставили в Еленовку. Ирина же каждый день молилась о нем. Оттуда парень смог позвонить любимой Валерии. Хотя разговор длился всего минуту. А дальше — новости о теракте в Еленовке. Ярослав был в бараке, взорванном россиянами.

Я знала, что он не может погибнуть, потому что я молилась день и ночь. Я беспрестанно кричала к Богу и выла. Выла, кричала и торговалась с Богом. Я просила: “Боже, забери меня. Ну меня забери, только пусть он живет!”

Ярослав был в списках раненых, поэтому мама и любимая получили надежду. Санитарка из больницы позвонила и рассказала, что парень жив, но у него не работает одна рука. Затем Ирина увидела сына в сюжетах пропагандистов. Он похудел килограммов на 20, сильно ослаб и потерял мышцы.

Каждый раз закрывая глаза, Ирина видела взрывы в Еленовке. Ей пришлось обратиться к психиатру. Установили диагноз ПТСР. Но лучше помогают не лекарства, а поддержка и общение с людьми. Следующие два года женщина жила без вестей.

На Пасху, 19 апреля 2025 года, один из освобожденных рассказал, что слышал о Ярославе из соседней камеры. Поделился, что он держится и у него хорошее моральное состояние.

Все устали. Даже мои дети уже не могут говорить об этом со мной. Мои подруги все давно устали от этого. Они больше не могут — и я молчу. Это тяжело, потому что боль никуда не исчезает.

Ирина проходит терапию и мечтает о возвращении сына. А когда наконец встретятся, подарит ему Lego, которое когда-то подарила в детстве, но забрала, потому что сын шалил.

Жена героя часто вспоминает последние слова своего возлюбленного. Мы делились историей Эдуарда Якубовского, отдавшего жизнь за Украину.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!