“Знает, кто ее папа, но никогда не почувствует его объятий”: история Алены, которая растит дочь героя

Алена жила привычной жизнью — работа, друзья, любовь… В 2015 году она встретила своего Богдана — ответственного, искреннего мужчину, который стал ее избранником.

С началом полномасштабной войны их жизни изменились: эвакуация, разлука, страх и ежедневная тревога. Богдан не колеблясь вернулся на фронт, чтобы защитить самых родных. Несмотря на ранения, снова и снова становился к бою. В мае 2023 года они поженились, а в ноябре Богдан вернулся в войско.

Через несколько дней мужчина погиб, взорвавшись на вражеской мине.

Вскоре на свет появилась их дочь Каролина — девочка, которая никогда не увидит своего папу, но будет расти с осознанием, что ее отец — Герой, отдавший жизнь за ее будущее.

Потеряла любимого: история Алены, которая растит дочку

Алена рассказывает, как сложилась их жизнь дальше, и что помогает ей держаться.

До войны моя жизнь была спокойной и исполненной простых радостей. Я работала администратором на заправке, переехала жить отдельно от родителей. В свободное время отдыхала с друзьями, а рождественские праздники всегда встречала в кругу семьи.

— Наши с Богданом пути пересеклись в 2015 году. Тогда он приехал к моей однокласснице делать ремонт, где мы познакомились. В том же году он отправился служить в армию. У него не было возможности взять отпуск, так что мне оставалось единственное — ждать его, — делится Алена.

В 2016 году Богдан вернулся. После службы он сначала работал в лесу, а затем в строительной сфере. Был ответственным и целеустремленным, никогда не останавливался на полпути. Жизнь пары была спокойной и размеренной. Пока в него не ворвалось слово “война”.

Российские войска уже на подходе

Алена не верила, что может случиться что-нибудь ужасное. Даже когда вечером 23 февраля в рабочий чат отправили инструкции на случай полномасштабного вторжения. Казалось, это где-то далеко.

Утро 24 февраля началось как обычно. Я проснулась, собралась на работу. Тогда я была в Немешаеве, поэтому поехала на вокзал, чтобы сесть на поезд и добраться на работу. Там, среди чужих лиц и поспешных шагов, я услышала: “началась война”.

— Страх, растерянность, внутренняя пустота. Но я стояла и ждала поезда, потому что знала — мне нужно на работу, ведь я отвечаю за людей. Но поезда в Киев уже не шли. И тогда пришло осознание: все изменилось навсегда. В конце концов, у меня было другого выхода и вернулась домой, — вспоминает женщина.

Два дня пришлось провести в подвале. Обстрелы не прекращались, связи не было, свет пропал. Алена не знала, живы ли ее родные, что с ними, и увидит ли их еще когда-нибудь. Лишь 8 марта ей удалось поговорить с тетей. Она сказала: “Алёна, собирайся, мы уезжаем. Российские войска уже совсем рядом”. Уже через десять минут после звонка все выезжали колонной.

Дорога была сложной и изнурительной. Все только питали надежду, что выживут. Наконец удалось добраться до Винницы, где все ночевали в детском саду. На следующий день удалось добраться до Львова.

— Именно во Львове впервые услышала голос мамы и узнала, что моя семья в оккупации. Я не находила себе места, меня мучило чувство вины, что я смогла выехать, а они нет. К счастью, со временем им тоже удалось эвакуироваться и все остались невредимыми.

Позже я уехала в Польшу, но через несколько месяцев приняла осознанное решение вернуться домой. Киевская область уже была деоккупирована, а грусть по родным была невыносимой, поэтому я решила: возвращаюсь.

Когда я наконец-то увидела своих родных, я не смогла произнести ни слова. Только слезы. Мы просто молча обнимались. Это была первая встреча после четырех месяцев разлуки.

Кто защитит государство, если не я

В начале полномасштабной войны Богдан был в Житомирской области. Тогда же ему позвонили и сообщили о повестке. Он не колебался и сразу направился в военкомату.

По дороге позвонил любимой и сообщил, что возвращается в ВСУ. Алене было трудно представить, как он может снова покинуть ее и вернуться на фронт.

Но Богдан всегда был тем, кто берет на себя ответственность. Он был командиром и никогда не прятался за спинами других.

Сначала он служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде на Киевском направлении, затем его перевели в 46-ю бригаду и отправили в Херсонскую область, где он получил ранение. После лечения Богдан сразу же вернулся на службу, на этот раз в Донецкой области. Несколько боевых выходов завершились еще одним ранением и госпитализацией.

— В мае 2023 года во время реабилитации мы поженились. Это был тихий, но очень важный день для нас обоих. После нескольких месяцев реабилитации он снова вернулся на передовую — на Запорожское направление. Его первый боевой выход пришелся на 24 ноября. Через два дня, 26, Богдан погиб, — делится Алена.

1 декабря мне сообщили, что Богдан подорвался на мине. Я не смогу передать словами ту боль. Ее невозможно вместить в предложения или слезы. Но остро болит то, что он не успел увидеть свою дочь.

Сердце подсказало, как назвать дочь

Богдан очень обрадовался, что у него будет ребенок. Пара мечтала о мальчике. Плод постоянно прятался, но в одной из больниц сказали, что будет мальчик.

Богдан был безгранично счастлив. Он даже выбрал имя и просил, чтобы я сдержала этот выбор, даже если потеряю его.

Но перед родами оказалось, что будет девочка. Алена была растеряна. Когда-то она с Богданом обсуждала возможные варианты: Каролина или Аделина. Сердце подсказало, что дочь стоит назвать Каролиной.

— Больше всего мне болит то, что Каролина никогда не увидит своего отца. Но я каждый день рассказываю ей о нем. Она узнает его на фото, целует снимки, и даже первое ее слово было “папа”.

Конечно, это не заменит его объятий, присутствия, тепла, но я сделаю все возможное, чтобы она росла с пониманием: ее папа — герой, отдавший жизнь за то, чтобы у нее было будущее, — рассказывает жена героя.

Мы не одни

О благотворительном фонде Дети Героев Алена узнала от подруги, которая тоже потеряла мужа на войне. Благодаря поддержке Фонда, ее семья получила гуманитарную помощь, а Алена смогла посетить консультации психолога.

Но материальная помощь — не главное. Самое важное — это чувство, что нас слышат и поддерживают. В такие моменты очень важно знать, что твое горе не осталось без внимания, что ты не один на этом пути.

– Я хочу пожелать всем ценить каждую минуту с близкими. Звоните, обнимайте, говорите “люблю”. Не откладывайте искренность на потом, потому что завтра может не наступить.

После потери Богдана самой большой поддержкой женщины стал папа. Но в июне 2025 года его жизнь оборвалась. Теперь двое ближайших мужчин стали ангелами и оберегают ее с дочкой с небес.

Поэтому семьям, тоже пережившим потерю, хочу пожелать здоровья и выдержки. Наши родные теперь наши ангелы. И они будут жить, пока мы помним о них.

Воспоминания всегда будут разрывать наши сердца. Мы рассказывали о последнем свидании капитана Александра Масюка со своей любимой.

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