Знакомство началось с диагнозов: история семьи, что усыновила дочь

В начале 2025 года в детдомах находится около 25 тыс. детей. 7,7% из них — сироты или дети, чьих родителей лишили родительских прав. С началом полномасштабной войны украинцы стали больше интересоваться проблемами институционных заведений и темой усыновления.

В частности, к огласке и изменениям присоединилась и известная украинская юрист, общественный деятель Инна Мирошниченко.

Усыновление — это сложный процесс. О своем опыте усыновления дочери, трудностях и адаптации, мама и автор блога об усыновлении Ольга Чернова рассказала Виледжу. Мы рассказываем тебе самое интересное.

Как пришли к усыновлению

Ольга делится, что об усыновлении начала думать еще в возрасте 21 года. Она знала: можно не рожать, потому что в мире уже есть ребенок, которому она может стать мамой.

В 24 года она осознала, что мечтает усыновить ребенка. Впоследствии призналась об этом любимому человеку, и муж поддержал Ольгу.

Однако на решение еще влияли возможности пары. А под обстрелами Харькова через несколько дней после начала полномасштабной войны они думали: где-то рядом, без родителей и базового необходимого, находились дети.

Фундаментально о важном решении семья задумалась уже в Черновцах, через год.

Их дочь родилась восьмимесячной, еще восемь месяцев понадобилось на сбор документов. Сначала пошли в Службу по делам детей, но там оказалось, что она работает только в выборочные часы. Затем начался процесс сбора документов.

— Также к нам должны были прийти с проверкой жилищных условий. Ждать можно и месяц, и два, потому что те, кто должен проверять, иногда просто не успевают раньше, — говорит Ольга.

Кстати, усыновить ребенка можно и не имея собственного жилья. Если арендованное — добавить копию документа, подтверждающего право пользоваться жильем. Можно также проживать в общежитии.

Основное требование: отдельное спальное место для ребенка, а также место для выполнения уроков и досуга.

Также часто бытует мнение, что усыновить ребенка могут только супруги. Но это не так, такое право имеет и человек, не состоящий в браке.

Подготовка к усыновлению

Сбор документов длился все лето, а затем семья стала в очередь курсов для кандидатов в усыновители.

— Когда наша группа пришла, то педагоги сразу нам сказали: “Наша задача — вас напугать, чтобы вы полностью понимали всю ответственность и трудности. Если вы чувствуете, что не готовы, то можете встать и выйти. Не надо делать вид, что вам интересно”, — вспоминает женщина.

После успешного прохождения всего курса пара получила документ, который нужно было снова нести в Службу по делам детей. Здесь важно проследить, чтобы тебя добавили в электронную базу, потому что без этого разрешения на усыновление не будет.

И только после этого этапа начинаются поиски ребенка.

После долгих неудач и отказов Ольга услышала: “Есть одна четырехлетняя девочка, от которой отказались уже шесть кандидатов”. Лия и стала дочерью Оли и ее мужа.

Знакомство с Лией началось с того, что сначала работники детского дома сразу представили Ольгу как маму для девочки, а затем начали объявлять весь список диагнозов Лии и пугать, что ей могут передаться психические заболевания от биологической матери.

Ребенка хотели положить в психбольницу из-за аутоагрессии у девочки. Когда Ольга повезла ее к независимым врачам, те сказали: поведение ребенка нормальное, ей просто нужна любовь и семья.

Через несколько дней мы решились написать заявление на усыновление. Мы смогли забрать дочь домой еще до решения суда, когда нам выдали документы о временном устройстве.

А дальше начался период адаптации.

Как семья меняет ребенка из заведения

Первые полгода Лия не видела никого, кроме семьи. Так советовали поступать на курсах. Ольга признается, что после периода адаптации она снова испытывает нечто вроде эйфории.

— Через полгода, пока Лия с нами, у нее прошла аутоагрессия, потому что мы с мужем постоянно повторяли, что вредить себе нельзя. Также прошла агрессия ко мне — раньше она постоянно колола меня пальцем или била.

Также уже нет проблем со сном и повадки постоянно сосать руку, — говорит мама Ольга.

Лия начала ходить в детский сад, но родители заметили “откат”, поэтому пока прекратили это.

Немало усилий пришлось приложить к тому, чтобы девочка поняла, что мама и папа у нее одни, так не нужно называть всех взрослых вокруг. Но теперь она уже не помнит, что росла без своей семьи.

Не все родственники сразу восприняли идею усыновления одобрительно. Но сейчас у Лии есть не только любящие родители, но и бабушки и дедушки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олива (@oliva_che)

Раньше мы подробно разбирали проблемы институциональных учреждений и почему они должны исчезнуть: читай в другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!