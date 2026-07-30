Истории Рассказы

Покорение горы-убийцы: как украинка почтила память погибших на войне альпинистов

Марина Слизовская 30 июля 2026, 16:00 5 мин.
Антонина Самойлова на горе Нанга-Парбат

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь