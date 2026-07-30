Покорение горы-убийцы: как украинка почтила память погибших на войне альпинистов

Вертикальные склоны, сотни метров пропасти без страховки, угроза лавин и камнепадов — таков путь украинской альпинистки Антонины Самойловой на вершину Нанга-Парбат, одну из самых опасных гор мира. На высоте 8125 метров Самойлова сделала то, чего до сих пор никто не делал в мировом альпинизме: осуществила мемориальный перформанс в честь погибших украинских альпинистов-защитников в трехметровой накидке, заполненной их портретами.

Камнепады, лавины и гора, которая до сих пор забирает каждого пятого альпиниста

Антонина Самойлова – первая украинка, завершившая программу Пять самых высоких вершин мира. В 2024 году она установила рекорд украинского альпинизма, поднявшись на Эверест и Лхоцзе в течение суток. Каждое свое восхождение альпинистка воспринимает как возможность рассказать миру об Украине и сформировать ее образ как страны непобедимых и сильных, смелых и талантливых людей.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова / 5 Фотографий

Именно с этой целью летом 2026 года она отправилась на Нанга-Парбат (8125 м) — одну из самых опасных вершин мира. Альпинисты называют ее “горой-убийцей” из-за катастрофической статистики: до первого успешного восхождения в 1953 году Нанга-Парбат унесла жизни 31 альпиниста. И даже сегодня примерно каждый пятый альпинист остается на Нанге навсегда.

Даже не думай сюда идти. Это очень сложная техническая и опасная гора. Именно так мне сказали друзья-альпинисты, которые в прошлом сезоне пытались взойти на Нанг-Парбат. Погодные условия тогда были настолько опасны, что из-за сильных камнепадов альпинисты получали серьезные травмы и были вынуждены прерывать экспедицию, — рассказывает Антонина Самойлова.

Но опасность здесь начинается еще до выхода на маршрут.

Дело в том, что Нанга-Парбат находится в одном из самых опасных районов Пакистана. Именно здесь несколько лет назад произошел один из самых трагических терактов в истории мирового альпинизма. В базовом лагере были расстреляны альпинисты из разных стран, среди которых трое украинцев.

Ты приезжаешь туда и уже не чувствуешь себя в безопасности. Понимаешь, что ты не очень желанный гость. А когда начинается восхождение, добавляются камнепады, лавины и ледовые обвалы. Права на ошибку здесь просто не существует.

В этом году погода была значительно благоприятнее, чем в прошлом. Впрочем, из-за расположения Нанга-Парбат на самом краю Гималайского хребта погода здесь меняется в считанные минуты: яркое солнце через мгновение превращается в снежный ураган и мороз до –30°С.

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Над сотнями метров пропасти — без страховки

Практически весь маршрут Нанга-Парбат проходит крутым вертикальным рельефом. Самым сложным его участком Антонина Самойлова называет стену Кинсхофер – почти 200-метровую вертикальную скально-ледовую стену на высоте от 5800 до 6600 метров.

Практически весь маршрут проходит по склону с наклоном от 50 до 80 градусов – именно это делает Нанга-Парбат одной из самых сложных вершин для восхождения. Но для меня все стало еще труднее, когда прямо перед штурмовой ночью я отравилась. Почти сутки продолжалось сильное обезвоживание. Перед выходом на маршрут принимала антибиотики, сорбенты и другие препараты, чтобы хотя бы остановить симптомы. Но решила идти, – рассказывает Антонина Самойлова.

После 9 часов подъема страховочные тросы просто кончились

Но тяжелое испытание ждало альпинистку уже во время финального штурма. После девяти часов ночного подъема фиксированные веревки (страховочные тросы) просто кончились.

Впереди оставались несколько опасных часов восхождения — без страховки, без возможности закрепиться, с единственной опорой на собственные руки, ноги и ледоруб.

Я посмотрела вниз и поняла: одно неправильное движение – и лететь сотни метров вниз. Веревки просто не хватило. И тогда я думала уже не о вершине, а о том, как мы будем оттуда спускаться, – вспоминает альпинистка.

30 июня в 23:30 Антонина Самойлова стояла на вершине Нанг-Парбата.

Именно здесь, на высоте 8000, альпинистка осуществила первое официальное чествование памяти украинских альпинистов, которые после начала полномасштабной войны стали военными, парамедиками, разведчиками, пилотами дронов, госпитальерами и погибли, защищая Украину.

Чтобы осуществить задуманное, Самойлова сняла рюкзак и прямо на вершине переоделась в трехметровую накидку-мемориал. На ней более 60 имен и портретов украинских альпинистов, которые могли продолжать покорять вершины мира, но выбрали фронт. Все это время она оставалась без кислорода, ведь баллон был закреплен на рюкзаке.

Автором накидки Крылья памяти стал украинский дизайнер Федор Возианов – основатель бренда Vozianov, известного в Европе и США.

Среди тех, чьи имена появились на Крыльях памяти — альпинист и разведчик Евгений Алещенко, военный хирург Мирослав Дебенко, горный турист и стрелок-санитар Роман Жук и десятки других украинцев.

Антонина Самойлова посвятила это восхождение всему украинскому альпинистскому сообществу, которое с началом полномасштабной войны встало на защиту страны. В том числе и участникам инициативы Climb Army, которые снабжают военных-альпинистов снаряжением, медициной, дронами и транспортом.

Для справки. В 2024 году Антонина Самойлова поднялась на Эверест с фотографией 28-летнего разведчика ГУР Александра Гряника (Гряна). В марте 2022 года он добровольно отправился в окруженный Мариуполь в рамках секретной спецоперации, был ранен, но отказался от эвакуации. Боец погиб 8 мая 2022 года. Поскольку Саша больше всего любил горы, Антонина посвятила ему восхождение на самую высокую вершину мира. С этого времени шеврон Александра стал постоянным спутником Антонины во всех ее экспедициях.

Ранее в эксклюзивном интервью Вікнам альпинистка Антонина Самойлова рассказала о своих самых тяжелых восхождениях и главной мотивации.

Фото: Личный архив Антонины Самойловой

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