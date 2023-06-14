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Дважды поднялась на Эверест и сняла уникальные кадры с украинским флагом! Альпинистка Антонина Самойлова о самых тяжелых восхождениях

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2023, 17:00
Альпіністка Антоніна Самойлова

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