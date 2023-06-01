Когда мы поднялись на Говерлу — на моих глазах выступили слезы, я увидела флаг папиной бригады: история 16-летней Сандры

У Сандры множество талантов, которые она развивает одновременно. Девушка занимается спортом, поет, пишет песни, танцует, играет на гитаре и занимается актерским мастерством. Кроме того, имеет планы на собственный бизнес и обучение. Сандре всего лишь 16, а ее пыл к жизни уже вдохновляет других достигать значительных успехов.

Она настолько общительная и энергичная, что легко находит выход из любой ситуации. Казалось бы, что для нее нет недостижимого, но в день, когда погиб ее отец, она почти опустила руки.

Ее папа отдал жизнь, защищая Украину недалеко от Гостомеля. Он очень любил свою дочь и вкладывался в обучение, отдых, советы и опеку девушки. Сандра говорит, что должна была повзрослеть в один миг, потому что хотела достойно представлять своего отца.

Сейчас же девушке помогает БФ Дети Героев. Фонд занимается детьми, которые потеряли одного или обоих родителей в результате войны и развивает навыки к счастливой жизни. Историю Сандры читай в нашем материале.

Этот материал – часть совместного проекта Вікон и БФ Дети героев, который мы готовим ко Дню защиты детей.

Кнопа, никогда ничего не бойся.

— Не знаю, как описать состояние, в котором я сейчас живу. Вокруг война, на улице звучат сирены воздушных тревог, в небе чуть ли не каждый день летают ракеты, а в моих мыслях постоянно присутствует отец, которого я больше никогда не смогу обнять, потому что его убили.

С другой стороны, я не сдаюсь — постоянно стараюсь заниматься чем-то полезным, ставлю для себя высокие цели, отдыхаю и наслаждаюсь жизнью. Я понимаю, что мой отец всегда хотел видеть меня счастливой, так почему я должна закрываться в себе? Папа защитил меня, чтобы я могла реализовать себя и жить в свободной Украине.

Он называл меня Кнопой. Мне это очень нравилось, потому что в тех словах я чувствовала его защиту и заботу. Я помню фразу, которую он часто повторял: Кнопа, никогда ничего не бойся.

Эти слова настолько прочно укоренились во мне, что я набила с ними татуировку. Теперь, когда в голове появляются негативные мысли — смотрю на руку, вспоминаю голос отца и его философию. От них я снова оживаю.

У меня больше не получается мечтать, это что-то очень абстрактное

— Я научилась ставить цели, и прилагать все усилия, чтобы достигать их. Учусь в Черкассах на 2 курсе колледжа пищевых технологий и бизнеса. Планирую продолжать обучение за рубежом, как раз готовлюсь к поступлению. Одна из моих целей — выучить английский, чтобы успешно сдать вступительные экзамены. Работаю над этим больше всего.

Еще я хожу на танцы и в спортзал, играю на гитаре, но, к сожалению, все это вынуждена на некоторое время поставить на паузу, потому что недавно сломала ключицу. Пришлось делать операцию, кстати, именно БФ Дети Героев позаботился о медицинской поддержке. Меня успешно прооперировали — теперь восстанавливаюсь.

Есть много времени на чтение книг и написание собственных песен. К слову, не так давно написала песню о войне, которую посвятила отцу. Отправила на конкурс в колледж и записала видео, чтобы делиться с друзьями и вами.

Я всегда ищу новые возможности. Как-то в интернете попалась школа актерского мастерства. Я подала заявку на поступление. Это было в 13 лет. Через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я успешно прошла отбор. Родители поддержали меня, и каждые выходные отправляли в Киев на занятия.

Теперь я немного подросла и несколько изменила вектор развития. Хочу заниматься гостинично-ресторанным бизнесом, а все остальное оставить как хобби.

На Говерле я встретилась со своим папой

— Недавно ездила с друзьями отдохнуть в Карпаты. Там мы поднимались на Говерлу и я представляла, как было бы классно разделить это мгновение с отцом. Он рассказывал бы мне интересные истории, а вечером заваривали бы душистый горный чай.

Когда мы поднялись на вершину Говерлы — на моих глазах появились слезы: я увидела флаг бригады, к которой принадлежал мой папа. И тогда я поняла, что он все время со мной, даже в горах — он повсюду.

Когда мы поднялись на Говерлу — на моих глазах выступили слезы, я увидела флаг папиной бригады: история 16-летней Сандры / 3 Фотографии

Наши отношения с отцом разрушила война

— Про папу у меня осталось множество положительных воспоминаний. У нас было любимое место в Черкассах, где мы всегда наслаждались кофе и ели пирожное Зимняя вишня, которое нам обоим нравилось больше всего. Там же он мне “вручал” перечень песен, написанных от руки, которые я должна была ему загрузить на флешку, чтобы он слушал в машине. Я это кафе называю местом деловых переговоров.

Также с отцом я делала ремонт в квартире. Он учил меня клеить обои и прокладывать ламинат. Мне это нравилось, поэтому я всегда с увлечением бралась за эту работу.

Еще с папой мы часто ходили на рыбалку и купались в Днепре. Сначала плыли на лодочке на островок, брали с собой собаку и там отдыхали все вместе. Я до сих пор помню вкус этой ухи, которую мы готовили вместе на костре, и всплеск эмоций во время купания в реке.

Мои отношения с отцом были очень хорошими. Особенно в последние месяцы, перед войной, мы с ним много общались на разные темы. Я тогда по-особенному чувствовала, что у меня есть настоящий папа.

Последний раз я с ним виделась 24 февраля 2022 года — именно в тот день, когда началась полномасштабная война. Он мне с сестрой провел инструктаж по технике безопасности и ушел.

Впоследствии оказалось, что отец попал на фронт в Гостомель, Бучу и Ирпень. Общаться по телефону не было возможности из-за отсутствия мобильной связи.

В конце апреля мы узнали, что моего отца расстреляли российские военные — у него обнаружили два пулевых ранения в области грудной клетки.

Свидетелей, которые могли бы рассказать детали гибели моего отца, нет, потому что все они погибли в тот же день. Мы похоронили его в Черкассах на кладбище для военных рядом с побратимами.

Верю, что мой папа всегда с нами — я чувствую его, когда мне сложно, и радуюсь, что он воспитал меня такой, какая я есть.

Теперь все в моих руках — и я должна быть его счастливой дочерью до конца своей жизни.

Мои цели — высокие, поэтому работы над собой много

Одна из моих целей — это поступление на обучение в Канаду. Другая — открыть собственный отель для тех, кто хочет развиваться в сфере IT. Кроме того, я хочу иметь большой дом и мопса — это мои любимые собаки. И, конечно, чтобы как можно быстрее закончилась война победой Украины.

Я бы хотела пожелать всем украинцам силы и мотивации. Потому что знаю, как трудно переживать войну тем, кто потерял своих близких. Я желаю всем нам оставаться смелыми. Берегите свои семьи и заботьтесь о близких. Держитесь все вместе! Нас не победить!

Война изменила жизнь многих украинцев. Одна из них — Татьяна Койнаш, которая потеряла на войне мужа, а сейчас сама воспитывает сына и борется с неизлечимой болезнью. Ее историю мы рассказывали в одном из предыдущих материалов нашего спецпроекта.

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