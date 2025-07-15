Дайвинг, сосны и затопленные машины: топ локаций для летнего релакса в Житомире

Житомир — город, о котором часто шутят, что его не существует. Но именно здесь, среди обычных улиц и городской суеты, скрыты настоящие природные чудеса. Затопленные гранитные карьеры с прозрачной бирюзовой водой и скалистыми берегами, которые словно приглашают окунуться в другой мир.

Вопрос, где безопасно и комфортно поплавать, — один из самых популярных среди житомирян и гостей города. Именно поэтому мы подготовили подборку самых известных и уютных локаций для плавания и отдыха, которые уже давно полюбились местным жителям и туристам.

Соколовский карьер — любимое место для купания и дайвинга

Если спросить, где можно поплавать в Житомире, большинство местных посоветуют Соколовский карьер, который местные ласково называют “Сокол”. Здесь вода прозрачная и чистая в любое время года. Помимо купания, можно прыгать со скал высотой более 10 метров или просто отдохнуть на природе.

Фото: Юлия Хоменко

Этот карьер образовался более 25 лет назад из-за истощения полезных ископаемых и затопления подземными водами. Для дайверов Соколовский — настоящий рай: глубина достигает более 100 метров, а под водой сохранились затопленные деревья, создающие уникальный подводный лес. По легендам, здесь даже лежали затопленный автомобиль и экскаватор.

Фото: Юлия Хоменко

Богунский карьер — комфорт и природа

Второе по популярности среди житомирских водоемов место, где безопасно купаться в Житомире — Богунский карьер. Он расположен в микрорайоне Богунья и окружен лесом, что придаёт месту особый шарм. Здесь есть песчаные пляжи и живописный природный ландшафт с каменными выступами.

Фото: Юлия Хоменко

Вокруг водоёма проложена экотропа длиной около 1 км, которую любят велосипедисты и любители прогулок.

Богунский карьер — идеальное место, где можно поплавать в Житомире, позагорать и насладиться природой в любое время года.

Фото: Юлия Хоменко

Силикатный карьер — для семейного отдыха

Где безопасно купаться в Житомире с детьми? Силикатный карьер — ответ на этот вопрос. Вода здесь имеет постепенный спуск, что делает его безопасным для малышей. Хотя глубина достигает более 110 метров, безопасные зоны имеют плавный вход в воду.

Фото: Юлия Хоменко

Рядом с карьером работает платный пляж с беседками, но сам водоем открыт для всех бесплатно. Возле места отдыха есть магазины, где можно купить перекус.

Малеванский карьер — сказочные пейзажи и покой

Еще одно популярное место для плавания и отдыха — Малеванский карьер, который находится неподалеку от Чудновского моста. Он поражает своей сказочной атмосферой: окружен деревьями и скалами, с глубиной около 10 метров.

Фото: Юлия Хоменко

Это любимое место фотографов и тех, кто ищет покой и красоту в любое время года — не только летом, но и осенью или зимой.

Гидропарк и река Тетерев — большой выбор для активного отдыха

Если вы не знаете, где поплавать в Житомире просто и с развлечениями, стоит посетить Гидропарк на берегу реки Тетерев. Это большой природный комплекс с пляжами, лодочной станцией, колесом обозрения, кафе, аттракционами и спортивными площадками.

Фото: Юлия Хоменко

Несмотря на некоторые опасения по поводу качества воды, многие житомиряне и туристы ежегодно выбирают это место для купания, загара и активного отдыха.

Главное фото: Юлия Хоменко.

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