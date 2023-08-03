Не только музей космонавтики! Достопримечательности Житомира, или как интересно провести время в городе

Если ты давно думал (-а) о том, чтобы продумать интересный туристический маршрут по необычным местам Украины, дорогой обрати внимание на Житомир.
Обычно этот город не пользуется особой популярностью у туристов. Однако он может влюбить своей историей, красивыми местами и необычными домами. Какие достопримечательности Житомира стоит увидеть — читай в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Житомир GO (@zhytomyr.go)
Допис, поширений Житомир GO (@zhytomyr.go)
Когда впервые слышишь о Житомире, в воображении выныривают картинки тех же носков, которые были чуть ли не у каждого (-й).
Однако этот город — живописный и необычный. Ведь именно здесь вдохновлялся и долгое время жил мастер кино мировой славы Александр Довженко.
Однако этот город — живописный и необычный. Ведь именно здесь вдохновлялся и долгое время жил мастер кино мировой славы Александр Довженко.
Возможно, когда-то режиссер любовался видами Собора Святой Софии или Замковой горы. Ведь именно в последней можно ощутить настоящую историю города, а если повезет, то еще и наткнуться на многочисленные подземные ходы, прорезающие гору на разной глубине.
А если тебе хочется погрузиться в науку, советуем посетить Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева. Детям там однозначно понравится.
Помимо красивого оформления, интересна история самого собора. В 1737 году на этом месте был разобран деревянный костел. Затем на его месте был поставлен новый кирпичный храм, который был освящен в 1745 году. В 1768 г., во время пожара города, костел частично сгорел, но быстро был восстановлен.
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