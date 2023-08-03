Не только музей космонавтики! Достопримечательности Житомира, или как интересно провести время в городе

Если ты давно думал (-а) о том, чтобы продумать интересный туристический маршрут по необычным местам Украины, дорогой обрати внимание на Житомир.

Обычно этот город не пользуется особой популярностью у туристов. Однако он может влюбить своей историей, красивыми местами и необычными домами. Какие достопримечательности Житомира стоит увидеть — читай в материале.

Достопримечательности в Житомире, которые нельзя обходить стороной: популярные места

Когда впервые слышишь о Житомире, в воображении выныривают картинки тех же носков, которые были чуть ли не у каждого (-й).

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Однако этот город — живописный и необычный. Ведь именно здесь вдохновлялся и долгое время жил мастер кино мировой славы Александр Довженко.

Возможно, когда-то режиссер любовался видами Собора Святой Софии или Замковой горы. Ведь именно в последней можно ощутить настоящую историю города, а если повезет, то еще и наткнуться на многочисленные подземные ходы, прорезающие гору на разной глубине.

А если тебе хочется погрузиться в науку, советуем посетить Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева. Детям там однозначно понравится.

Кроме этого, обрати внимание и на другие достопримечательности:

Площадь художественных ворот. Именно здесь можно увидеть красивые ворота, обвитые лепным орнаментом с дарами полей и садов. Они и послужили подспорьем для названия площади. Каскад фонтанов в парке культуры и отдыха имени барона Шодуара. Этот парк — одно из самых популярных мест для отдыха местных. Парк интересен не только расположением на склонах берегов реки Тетерев, но очень красивым каскадом из фонтанов. Он расположен прямо у входа в парк, а за ним — смотровые площадки и спуск к станции лодок на реке. Каскад фонтанов сделан из разных пород житомирского гранита и лабрадорита. Комплекс построек Почтовой станции. Он состоит из зданий почтовой станции (к ее главному фасаду с обеих сторон примыкает изгородь), гостиницы, конюшни, ямских служб. Памятник архитектуры национального значения. Расположен на бывшей окраине города.

Достопримечательности Житомира: Кафедральный собор святой Софии

Помимо красивого оформления, интересна история самого собора. В 1737 году на этом месте был разобран деревянный костел. Затем на его месте был поставлен новый кирпичный храм, который был освящен в 1745 году. В 1768 г., во время пожара города, костел частично сгорел, но быстро был восстановлен.

Что посмотреть в Житомире: интересные достопримечательности

Церковь святого архистратига Михаила. Михайловская церковь в Житомире является одним из старейших каменных культовых сооружений православной церкви, хотя возраст этого архитектурного памятника относительно невелик. Она была построена в 1856 году по инициативе купца. Скала Голова Чацкого. Расположена на левом берегу реки Тетер, и вместе с соседними скалами образует отвесную стену, длиной до 120 м. Вершина скалы имеет вид головы человека.

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