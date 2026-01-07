Куда поехать зимой в Украине: лучшие локации для активного и спокойного отдыха

Забудь о стереотипах, что зимний отдых стоит искать за границей. Зимой 2026 года наша страна предлагает гораздо больше, чем просто лыжи: это тёплые спа среди снегов, аутентичные городки и курорты, где зима ощущается по-настоящему.

Мы собрали для тебя подборку локаций, которые подойдут и для активного отдыха, и для тех, кто мечтает о тишине, минеральных водах и карпатских пейзажах.

Куда поехать зимой в Украине

Буковель

Если зима для тебя — это про скорость и комфорт, тогда выбирай Буковель. Именно здесь наибольшее количество горнолыжных трасс в Украине, современные подъёмники и полная курортная инфраструктура: от отелей, ресторанов, спа и развлечений на любой вкус.

Драгобрат

Драгобрат — самый высокогорный курорт страны, его выбирают те, кто охотится за настоящей зимой. Благодаря высоте снег здесь держится дольше, а фрирайд-зоны манят райдеров со всей Украины. Здесь не так гламурно, как в Буковеле, однако невероятной красоты пейзажи и отличные лыжные трассы стоят того.

Славское

Это классика Карпат, место, которое знают поколения туристов. Славское понравится тем, кто любит спокойные склоны, красивые виды и неторопливый ритм. Идеальный вариант для первого знакомства с горнолыжным отдыхом, катания на санках, лыжах и просто зимних прогулок.

Яремче

Куда ещё можно поехать зимой в Украине? Конечно, в Яремче. Здесь не гонятся за скоростью — это идеальное место, чтобы прогуляться по заснеженным тропам, послушать шум водопадов, посетить сувенирные рынки и попробовать блюда гуцульской кухни. Отличный вариант для селфи-путешествия и перезагрузки нервной системы.

Трускавец

Когда хочется тепла даже среди мороза — отправляйся в Трускавец. Спа-отели, лечебные воды и процедуры — здесь можно совместить отдых, релакс и оздоровление.

Моршин

Моршин менее шумный, но не менее полезный: это санатории, минеральные воды и спокойная зима для тех, кто устал от суеты популярных курортов. Однако Моршин не исключает пеших прогулок, катания на санках и лёгких лыжных маршрутов. Поэтому сюда точно стоит поехать в отпуск зимой.

Верховина

Если хочешь окунуться в колоритную зиму, тогда тебе в Верховину: колядки, мастер-классы по различным ремёслам, если повезёт — фестивали, а также музеи и горнолыжные маршруты подарят уникальное ощущение настоящих Карпат.

Ворохта

Куда поехать на отдых зимой в Украине? В Ворохту! Старые мосты, деревянные церкви и горные склоны — всё, во что можно влюбиться и почувствовать колорит зимних праздников. Здесь легко совместить спорт и историю, а также оценить очарование спокойных вечеров с видом на горы. В Ворохте комфортно будут чувствовать себя и те, кто только становится на лыжи, и профи, ищущие адреналин.

Выбирай сам(-а), куда лучше поехать зимой в Украине, и почувствуй прилив бодрости и сил.

