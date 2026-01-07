Куди поїхати взимку в Україні: кращі локації для активного і спокійного відпочинку

Забудь про стереотипи, що зимовий відпочинок варто шукати за кордоном. Взимку 2026 року наша країна пропонує набагато більше, ніж просто лижі: це теплі спа серед снігів, автентичні містечка та курорти, де зима відчувається по-справжньому.

Ми зібрали для тебе добірку локацій, які підійдуть і для активного відпочинку, і для тих, хто мріє про тишу, мінеральні води та карпатські пейзажі.

Куди поїхати взимку в Україні

Буковель

Якщо зима для тебе — це про швидкість та комфорт, тоді обирай Буковель. Саме тут найбільша кількість гірськолижних трас в Україні, сучасні підйомники та повна курортна інфраструктура: від готелів, ресторанів, спа та розваг на будь-який смак.

Драгобрат

Драгобрат — найбільш високогірний курорт країни, його обирають ті, хто полює за справжньою зимою. Завдяки висоті сніг тут тримається довше, а фрірайд-зони кличуть райдерів з усієї України. Тут не так гламурно, як у Буковелі, однак неймовірної краси краєвиди й класні лижні траси варті того.

Славське

Це класика Карпат, місце, яке знають покоління туристів. Славське сподобається тим, хто любить спокійні схили, краєвиди та неквапливий ритм. Ідеальний варіант для першого знайомства з гірськолижним відпочинком, для катання на санчатах, лижах і просто зимових прогулянок.

Яремче

Куди ще можна поїхати взимку в Україні? Звісно, в Яремче. Тут не женуться за швидкістю, це ідеальне місце, аби прогулятися засніженими стежками, послухати шум водоспадів, відвідати сувенірні ринки та скуштувати страви гуцульської кухні. Чудовий варіант для селфі-подорожі та перезавантаження нервової системи.

Трускавець

Коли хочеться тепла навіть серед морозу — вирушай до Трускавця. Спа-готелі, лікувальні води та процедури — можна поєднати відпочинок, релакс і оздоровлення.

Моршин

Моршин менш галасливий, але не менш корисний, це санаторії, мінеральні води й спокійна зима для тих, хто втомився від шуму популярних курортів. Але Моршин не виключає піших прогулянок, катання на санчатах та легких лижних маршрутів. Тож сюди точно варто поїхати у відпустку взимку.

Верховина

Якщо хочеш пірнути в колоритну зиму, тоді тобі в Верховину: колядки, майстер-класи з різних ремесел, якщо пощастить — фестивалі, а також музеї та гірськолижні маршрути дадуть унікальне відчуття справжніх Карпат.

Ворохта

Куди поїхати на відпочинок взимку в Україні? У Ворохту! Старі мости, дерев’яні церкви й гірські схили — все, у що можна закохатися і відчути колорит зимових свят. Тут легко поєднати спорт, історію та оцінити чарівність спокійних вечорів з видом на гори. У Ворохті комфортно почуватимуться і ті, хто лише стає на лижі, і профі, що шукають адреналіну.

Обирай сам(-а), куди краще поїхати взимку в Україні й відчуй прилив бадьорості й сил.

