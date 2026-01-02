Куди піти в Буковелі взимку: місця, де можна відпочити з дітьми та без них

Сезон 2025/2026 у Буковелі перебуває в самому зеніті. Попри те, що курорт асоціюється насамперед із лижами та сноубордами, сучасний Буковель перетворився на масштабний центр розваг, де знайдуть собі заняття і прихильники спокійного релаксу, і сім’ї з малечею, і любителі гострих відчуттів.

Читай у матеріалі, куди піти в Буковелі взимку та обирай локацію, яка тобі сподобається.

Куди піти в Буковелі: місця, які варто відвідати з дітьми

Якщо ваша дитина ще не готова підкорювати траси, курорт пропонує безліч безпечних альтернатив.

Етнопарк Гуцул Ленд: тут діти можуть зайти в контактний зоопарк, щоб погодувати овець, кіз та лам. Взимку тут панує особлива атмосфера.

Сноутюбінг: катання на плюшках — улюблена розвага дітей різного віку. Спеціально обладнані траси не потребують навичок катання і дарують масу позитивних емоцій.

Ковзанка: розташована в центрі курорту біля озера. Це ідеальне місце для вечірнього сімейного дозвілля під святкову ілюмінацію та музику.

Husky House: можливість поспілкуватися з дружніми сибірськими хаскі. Окрім фотосесій, тут можна замовити катання на собачих упряжках — що буде незабутньою пригодою для дитини.

Куди піти в Буковелі взимку: відпочинок для дорослих

Для тих, хто хоче відпочити від щоденної метушні або просто перезавантажитись після буденності, Буковель підготував особливі локації.

VODA Club — один з найпопулярніших спа-комплексів курорту. Навіть коли навколо сніг та мороз, ви можете плавати у відкритому басейні з підігрівом, відвідувати сауни чи розслаблятися в джакузі з видом на засніжені гори.

Родельбан Speed Fun: всепогодна саночна траса, яка поєднує в собі віражі та стрибки. Ти сам/-а керуєш швидкістю, і обираєш, чи спускатися тобі безпечно, чи трохи додати адреналіну до життя.

Панорамні бари та Après-ski: На вершинах гір розташовані заклади, куди можна піднятися без лиж, щоб випити гарячого глінтвейну чи чаю, насолоджуючись гірськими пейзажами на терасі.

Буковель у 2026 році продовжує тримати планку головного зимового магніту країни, пропонуючи сервіс та розваги на будь-який смак, і в цьому місці точно є куди піти.

