Куди піти в Буковелі взимку: місця, де можна відпочити з дітьми та без них

Сезон 2025/2026 у Буковелі перебуває в самому зеніті. Попри те, що курорт асоціюється насамперед із лижами та сноубордами, сучасний Буковель перетворився на масштабний центр розваг, де знайдуть собі заняття і прихильники спокійного релаксу, і сім’ї з малечею, і любителі гострих відчуттів.
Читай у матеріалі, куди піти в Буковелі взимку та обирай локацію, яка тобі сподобається.
Куди піти в Буковелі: місця, які варто відвідати з дітьми
Якщо ваша дитина ще не готова підкорювати траси, курорт пропонує безліч безпечних альтернатив.
- Етнопарк Гуцул Ленд: тут діти можуть зайти в контактний зоопарк, щоб погодувати овець, кіз та лам. Взимку тут панує особлива атмосфера.
- Сноутюбінг: катання на плюшках — улюблена розвага дітей різного віку. Спеціально обладнані траси не потребують навичок катання і дарують масу позитивних емоцій.
- Ковзанка: розташована в центрі курорту біля озера. Це ідеальне місце для вечірнього сімейного дозвілля під святкову ілюмінацію та музику.
- Husky House: можливість поспілкуватися з дружніми сибірськими хаскі. Окрім фотосесій, тут можна замовити катання на собачих упряжках — що буде незабутньою пригодою для дитини.
Куди піти в Буковелі взимку: відпочинок для дорослих
Для тих, хто хоче відпочити від щоденної метушні або просто перезавантажитись після буденності, Буковель підготував особливі локації.
- VODA Club — один з найпопулярніших спа-комплексів курорту. Навіть коли навколо сніг та мороз, ви можете плавати у відкритому басейні з підігрівом, відвідувати сауни чи розслаблятися в джакузі з видом на засніжені гори.
- Родельбан Speed Fun: всепогодна саночна траса, яка поєднує в собі віражі та стрибки. Ти сам/-а керуєш швидкістю, і обираєш, чи спускатися тобі безпечно, чи трохи додати адреналіну до життя.
- Панорамні бари та Après-ski: На вершинах гір розташовані заклади, куди можна піднятися без лиж, щоб випити гарячого глінтвейну чи чаю, насолоджуючись гірськими пейзажами на терасі.
Буковель у 2026 році продовжує тримати планку головного зимового магніту країни, пропонуючи сервіс та розваги на будь-який смак, і в цьому місці точно є куди піти.
