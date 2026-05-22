Відпочинок у В’єтнамі: які локації можна відвідати та коли краще подорожувати

В’єтнам — одна з найяскравіших екзотичних перлин Південно-Східної Азії, розташована на півострові Індокитай.

Попри тривалий та відносно дорогий авіапереліт, який є єдиним умовним мінусом мандрівки, ця країна щороку приваблює дедалі більше українських мандрівників. Читай в матеріалі, куди краще їхати у В’єтнамі, чи потрібна віза, в який сезон краще їхати та інші подробиці.

Відпочинок у В’єтнамі: все що треба знати

Як виїхати у В’єтнам для українців та чи треба віза

Головним багатством республіки є понад три тисячі кілометрів берегової лінії Південно-Китайського моря та Сіамської затоки, де розташовані розкішні пляжі, унікальні природні заповідники та стародавні буддистські храми.

Для громадян України в’їзд до країни є візовим: одноразову візу терміном до 30 днів можна оформити заздалегідь у посольстві В’єтнаму в Києві або безпосередньо по прильоту в аеропорту за наявності попередньо погодженого запрошення.

Вартість одноразового документа становить 25 доларів, а багаторазового — 50, при цьому термін дії закордонного паспорта має бути не меншим за шість місяців. Зазвичай до країни українці обирають переліт з Варшави.

Клімат у В’єтнамі: в який сезон найкраще їхати

Завдяки великій протяжності країни з півночі на південь, кліматичні умови в різних регіонах суттєво відрізняються, що дозволяє відпочивати тут цілий рік.

На півночі країни, де розташована столиця Ханой, чітко виражені два сезони: спекотний і вологий (травень–жовтень) із температурою +27°C…+33°C та відносно прохолодний і сухий (листопад–квітень), коли повітря прогрівається не вище +23°C.

Натомість на півдні панує стабільне тропічне літо із середньорічними показниками +29°C…+35°C, і лише взимку стовпчики термометрів можуть опуститися до цілком комфортних +22°C…+25°C.

Плануючи подорож, варто зважати і на різницю в часі: в’єтнамський час випереджає київський на 4 години влітку та на 5 годин у зимовий період.

Куди краще їхати у В’єтнамі: перелік локацій

Географія в’єтнамських курортів надзвичайно різноманітна та задовольняє запити як невибагливих шукачів пригод, так і прихильників елітного відпочинку преміумкласу. Залежно від мети поїздки, туристи можуть обрати такі ключові локації:

Нячанг — пляжна столиця країни з бурхливим нічним життям, численними ресторанами, спа-центрами та чудовими дайвінг-локаціями. Острови надійно захищають тутешню бухту від сильних хвиль, забезпечуючи спокійне море.

Фантх’єт (Муйне) — спокійна прибережна смуга завдовжки 15 кілометрів із чистими білосніжними пляжами. Курорт ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми, а також є популярним місцем для любителів серфінгу.

Острів Фукуок — розташований у Сіамській затоці, є найкращим місцем для усамітнення посеред екзотичної флори. Найкращий час для візиту сюди — осінь та зима. Острів також відомий своїми унікальними плантаціями з вирощування морських перлин.

Дананг та Хойан — Дананг є висококласним сучасним курортом із легендарним білосніжним пляжем Чайна-біч, а сусідній Хойан внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як унікально збережене стародавнє торгове місто XVI–XVII століть.

Ханой та Бухта Халонг — мегаполіс Ханой визнано одним із найбезпечніших міст Азії, що ідеально підходить для активного відпочинку. Звідси туристи вирушають на багатоденні круїзи до мальовничої бухти Халонг, яка налічує тисячі дрібних скелястих островів.

Окремим відкриттям для мандрівників стає місцева гастрономія та шопінг. Пряна і водночас свіжа в’єтнамська кухня базується на супах із локшиною (фо), рисі, свіжих морепродуктах та екзотичному м’ясі крокодилів чи змій.

Як сувеніри звідси везуть конусоподібні капелюхи, вироби з бамбука, перли, а також місцеву каву, чай та ароматний чорний перець з острова Фукуок.

