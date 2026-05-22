Готували удари, зокрема по будинку голови ДСНС: у Києві та Одесі затримали агентів ФСБ

Українська контррозвідка провела успішну спецоперацію, зірвавши плани російської ФСБ щодо ракетних ударів та терактів у Києві й південних регіонах. У столиці та Одесі затримали двох айтішників, які працювали на ворога, причому головний фігурант чекав свого часу майже десять років. Про це пише СБУ.

Від “сплячого” режиму до підготовки терактів

Як з’ясували слідчі, ключовим агентом виявився спеціаліст у сфері IT родом із Миколаєва. Російські спецслужби завербували його ще у 2014 році, але одразу перевели в режим “очікування”.

Наказ діяти надійшов лише у лютому поточного року. Куратори з Москви доручили чоловікові перебратися до столиці. Його головною місією стало стеження за високопосадовцями, відомими політиками та командирами Сил оборони. Серед пріоритетних цілей для прицільного ракетного удару був будинок очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Шпигував під час налаштування Windows

Щоб не викликати підозр у Києві, зрадник використовував свою професію як ідеальне прикриття. Він пропонував приватні послуги з ремонту та адміністрування комп’ютерної техніки. Під час роботи він заводив нові знайомства і в процесі звичайних побутових розмов невимушено випитував потрібну інформацію. Люди навіть не підозрювали, що їх використовують “втемну”. Всі зібрані дані, включно з адресами та маршрутами пересування VIP-цілей, агент оперативно пересилав до РФ.

Зрозумівши масштаб завдань, миколаївець залучив до роботи свого знайомого — ще одного айтішника, який проживав в Одесі. Разом вони розгорнули цілу мережу інформаторів. Їхнім спільним завданням було вишукувати місця дислокації підрозділів української армії та передавати координати для коригування ворожого вогню.

Проте реалізувати свої плани до кінця шпигунам не дали. Оперативники Служби безпеки “накрили” обох зловмисників одночасно: головного резидента взяли на його орендованій київській квартирі, а спільника — в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили їхні смартфони, де знайшлися всі докази листування з російськими кураторами.

Наразі обидва айтішники перебувають у СІЗО. Їм офіційно інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Якщо суд визнає їхню провину, чоловікам світить довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

