Коли викопувати тюльпани та як це правильно робити: покрокова інструкція

Одні з найкрасивіших та перших весняних квітів — це тюльпани. Їхнє цвітіння завершується вже у травні. Після цього досвідчені садівники викопують цибулини та зберігають їх до осені.
Коли викопувати тюльпани і як правильно це робити — читай у матеріалі.
Цибулини квітів викопують найчастіше наприкінці червня чи на початку липня. Деякі садівники роблять це пізніше, наприклад, у серпні чи вересні.
Важливо, що до цього часу розташування цибулин не так просто буде відшукати.
Важливо, що до цього часу розташування цибулин не так просто буде відшукати.
Деякі з них просто залишаться підгнивати у землі. Саме тому потрібно зловити момент, коли надземна частина рослини пожовкне і почне трохи підсихати. По ній ти зможеш легко виявити у ґрунті цибулину.
Найчастіше цим займаються із вересня до листопада місяця. Це залежить від того, в яких кліматичних та погодних умовах ти живеш. Відпочилі цибулини тюльпанів висаджують у квітник і трохи поливають водою.
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