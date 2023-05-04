Коли викопувати тюльпани та як це правильно робити: покрокова інструкція

Одні з найкрасивіших та перших весняних квітів — це тюльпани. Їхнє цвітіння завершується вже у травні. Після цього досвідчені садівники викопують цибулини та зберігають їх до осені.

Коли викопувати тюльпани і як правильно це робити — читай у матеріалі.

Коли викопувати тюльпани 2023

Цибулини квітів викопують найчастіше наприкінці червня чи на початку липня. Деякі садівники роблять це пізніше, наприклад, у серпні чи вересні.

Важливо, що до цього часу розташування цибулин не так просто буде відшукати.

Деякі з них просто залишаться підгнивати у землі. Саме тому потрібно зловити момент, коли надземна частина рослини пожовкне і почне трохи підсихати. По ній ти зможеш легко виявити у ґрунті цибулину.

Як викопувати тюльпани: покрокова інструкція

Витягни цибулини із землі. Цим важливо займатись у теплу погоду. За тиждень до процедури не поливай квіти. Важливо вибирати цибулини із сухої землі. Роби це потрібно обережно, намагаючись нічого не пошкодити (особливо посадковий матеріал для розмноження тюльпанів). Копай глибше. Якщо ти кілька років поспіль не викопував цибулини, вони, напевно, пішли в глибину. Краще використовувати для цього не лопату, а вила, щоб знизити ризик пошкодження цибулин.

Як підготувати цибулини тюльпанів до зберігання

Обтруси цибулини від землі, просуши їх на сонячному місці. Обріж надземну частину та розсортуй за розміром, відбраковуючи пошкоджені, уражені захворюванням або шкідниками екземпляри. Відібраний для зберігання посадковий матеріал промий за допомогою сольового розчину. Для цього 1 столову ложку кухонної солі розчини в 1 літрі води. Потім ще раз просуши цибулини, розклади їх за сортами в один шар коробки або ящики та прикріпи бирки з назвами сортів. Найзручніше зберігати цибулини в лотках з-під яєць.

Коли можна висаджувати тюльпани у квітник 2023

Найчастіше цим займаються із вересня до листопада місяця. Це залежить від того, в яких кліматичних та погодних умовах ти живеш. Відпочилі цибулини тюльпанів висаджують у квітник і трохи поливають водою.

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