В Україні хвилину мовчання оголошуватимуть через гучномовці: деталі рішення Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив використовувати гучномовці для оголошення хвилини мовчання. Вже з 23 травня кожного дня рівно о 9 годині ранку транслюватимуть відповідні звукові сповіщення.

Президент України Володимир Зеленський ще у лютому підписав відповідний законопроєкт №14144, який раніше ухвалила Верховна Рада за ініціативи віцеспікерки Олени Кондратюк, президії парламенту та групи народних депутатів — подробиці читай в матеріалі.

Відтепер гучномовці, які раніше асоціювалися виключно з повітряними тривогами та загрозами, щодня о 09:00 та під час осінньої пам’яті жертв Голодомору транслюватимуть звукові сповіщення про хвилину мовчання.

Ритуал призначений для одночасного вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, учасників добровольчих формувань, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність держави, а також цивільних громадян, медичних працівників, поліцейських, рятувальників ДСНС, журналістів та волонтерів, що стали жертвами війни.

Крім того, закон деталізує порядок проведення щорічних меморіальних заходів на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років: щороку у четверту суботу листопада о 16:00 зафіксовано обов’язкове проведення всеукраїнської хвилини мовчання та масштабної акції Запали свічку.

Кабінет Міністрів України адаптував профільні нормативні акти, дозволивши пряме використання вуличних систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту для оголошень про вшанування памʼяті.

Обов’язок забезпечувати технічне інформування про початок і завершення хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях та на підвідомчих територіях покладено на місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Подавати сигнал зобов’язані й вітчизняні медіа всіх рівнів незалежно від їхньої форми власності.

Розробку детальних методичних рекомендацій та безпосередній контроль за правильністю організації та проведення щоденного меморіального ритуалу і всеукраїнської акції Запали свічку доручено Українському інституту національної пам’яті.

