Метроном памʼяті: зупинись на хвилину, вшануй загиблих захисників України

Щоранку о дев’ятій Україна має хвилину тиші для наших воїнів світла. Для тих людей, які поклали своє життя, щоб ми мали змогу дихати вільно.

Ця хвилина мовчання — спосіб схилити голови перед тисячами захисників і невинно вбитих ворогом, тих, хто заплатив найдорожчу ціну за незалежність України.

Це момент, коли з нашого мовчання народжуються слова: Ми пам’ятаємо, ми вдячні!

Загальнонаціональна хвилина мовчання щодня о 9:00

16 березня 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив щоденну хвилину мовчання по всій країні.

Це був час, коли ми щодня дізнавалися про нові й нові втрати, і потрібен був спосіб вшанувати загиблих у цій війні.

Відтоді Україна щоранку о дев’ятій схиляє голови. І цей звук метронома у тиші став символом нашої пам’яті та єдності.

В інтервʼю Суспільне Культура колишній директор департаменту гуманітарної політики міністерства ветеранів Костянтин Татаркін, заявляв:

Ми можемо приділити одну хвилину, щоб присвятити її тим людям, які сьогодні захищають та які захищали нас раніше, з 2014 року.

— Це люди, які інвестують свій час, своє життя, здоров’я в захист цієї країни. У захист нас із вами.

Чому звучить метроном під час хвилини мовчання

Звук метроному (пристрій для відліку темпу в музиці) — це символ, що допомагає нам буквально “відчути” відлік часу і скорботу. Як пояснює в колонці NV керівник Центру прав людини та меморіалізації війни при Київській школі економіки Андрій Дробович, ця традиція має глибоке коріння:

вперше “тікання” метронома стали використовувати на початку 1960‑х років у країнах колишнього СРСР — під час загальносоюзних ефірів, присвячених вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни. До того, нагадуючи про втрати, часто використовували мінорні мелодії, дзвони чи куранти;

до того ж у блокадному Ленінграді метроном використовували як сигнал тривоги або для перевірки радіозв’язку. Згодом його звук став асоціюватися зі спомином і став умовним меморіальним супроводом.

Інші звукові символи памʼяті

У різних країнах хвилина мовчання має свій голос.

У Британії — це знаменита мелодія Last Post. Первісно її виконували на трубі після вечірньої перевірки табору, щоб сигналізувати солдатам: небезпека відсутня і можна відпочивати.

З часом ця мелодія набула нового значення й стала невіднятним атрибутом похоронних церемоній та днів пам’яті у британській армії та країнах Співдружності.

Подібна історія є й в Італії, де на прощання із загиблими звучать мелодія Colpi del silenzio.

Українська традиція теж знає свій звуковий супровід скорботи, говорить Антон Дробович: від дзвонів і голосінь — до сумної кобзарської чи духової музики, особливо в Карпатах.

Але у ХХ столітті ці практики майже зникли з публічної сфери, витіснені радянськими канонами.

Єдина мелодія, яка за роки незалежності стала своєрідним реквіємом, — Пливе кача. Вона звучала на Майдані, звучить і сьогодні на похоронах воїнів. І, мабуть, жодна інша мелодія не стала настільки впізнаваним реквіємом нашого часу.

А де ще влаштовують хвилину тиші

В різних куточках світу хвилина мовчання звучить по-різному: у когось її відкриває дзвін, у когось — звук труби, а десь навіть сирена, що зупиняє рух на автострадах. Але сенс єдиний — віддати шану тим, хто вже не повернеться.

Велика Британія . Об 11:00 11 листопада — дві хвилини тиші в День перемир’я (Armistice Day) . Спершу це була пам’ять про загиблих у Першій світовій, тепер — про всіх полеглих воїнів у війнах і операціях Британії; тишу часто тримають і в Remembrance Sunday (неділя, найближча до 11 листопада);

Об 11:00 11 листопада — . Спершу це була пам’ять про загиблих у Першій світовій, тепер — про всіх полеглих воїнів у війнах і операціях Британії; тишу часто тримають і в (неділя, найближча до 11 листопада); Нідерланди. 4 травня о 20:00 країна завмирає на дві хвилини у День пам’яті загиблих — цивільних і військових , що полягли під час Другої світової та в подальших війнах і миротворчих місіях;

Ізраїль . У День пам’яті полеглих воїнів і жертв терактів ( Yom HaZikaron ) лунає сирена ввечері (1 хвилина) і о 11:00 наступного дня ( 2 хвилини ): транспорт і люди зупиняються, країна стоїть мовчки . Окремо, в Yom HaShoah (День пам’яті жертв Голокосту) сирена звучить о 10:00 на дві хвилини;

У День пам’яті полеглих воїнів і жертв терактів ( ) лунає сирена ввечері (1 хвилина) і наступного дня ( ): . Окремо, в (День пам’яті жертв Голокосту) сирена звучить на США . У Memorial Day (останній понеділок травня) о 15:00 за місцевим часом оголошують National Moment of Remembrance — хвилину тиші на вшанування всіх, хто загинув у службі в Збройних силах США;

У (останній понеділок травня) о оголошують — хвилину тиші на вшанування всіх, хто в Збройних силах США; Франція. 11 листопада — День перемир’я 1918-го — хвилина тиші вшановує не лише загиблих у Першій світовій, а всіх “померлих за Францію” (це закріплено законом 2012 року).

А ми нині мовчимо щодня, бо наші втрати щоденні. І наша памʼять — теж має бути щоденна.

Це наша колективна пам’ять. Вона виховує дітей у розумінні ціни свободи. Вона допомагає дорослим відчувати єдність навіть у скорботі. І вона нагадує нам щодня: герої живуть доти, доки ми про них пам’ятаємо!

Важливо також ознайомитися з певними правилами та поведінкою, коли бачиш кортеж місії На щиті.

