Метроном памяти: остановись на минуту, почти память погибших защитников Украины

Каждое утро в девять часов утра в Украине — минута молчания в память о наших воинах света. О тех людях, которые отдали свою жизнь, чтобы мы могли дышать свободно.

Эта минута молчания призывает склонить головы перед тысячами защитников и невинно убитых врагом, тех, кто заплатил самую дорогую цену за независимость Украины.

Это момент, когда из нашего молчания рождаются слова: Мы помним, мы благодарны!

Общенациональная минута молчания: ежедневно в 9:00

16 марта 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел ежедневную минуту молчания по всей стране.

Это было время, когда мы ежедневно узнавали о новых и новых потерях, и нужен был способ почтить память погибших в этой войне.

В интервью Суспільному Культура бывший директор департамента гуманитарной политики министерства ветеранов Константин Татаркин заявлял:

Мы можем уделить одну минуту, чтобы посвятить ее тем людям, которые защищают сегодня и защищали нас раньше, с 2014 года.

— Это люди, которые инвестируют свое время, свою жизнь, здоровье в защиту этой страны. В защиту нас с вами.

Почему звучит метроном во время минуты молчания

Звук метронома (устройство для отсчета темпа в музыке) — это символ, который помогает нам буквально “прочувствовать” отсчет времени и скорбь. Как объясняет в колонке NV руководитель Центра прав человека и мемориализации войны при Киевской школе экономики Андрей Дробович, эта традиция имеет глубокие корни:

впервые “тиканье” метронома стали использовать в начале 1960-х годов в странах бывшего СССР — во время общесоюзных эфиров, посвященных чествованию памяти жертв Второй мировой войны. До этого, напоминая о потерях, часто использовали минорные мелодии, колокола или куранты;

кроме того, в блокадном Ленинграде метроном использовали как сигнал тревоги или для проверки радиосвязи. Со временем его звук стал ассоциироваться с воспоминаниями и стал условным мемориальным сопровождением.

Другие звуковые символы памяти

В разных странах минута молчания имеет свой голос.

В Великобритании — это знаменитая мелодия Last Post. Первоначально ее исполняли на трубе после вечерней проверки лагеря, чтобы сигнализировать солдатам: опасности нет и можно отдыхать.

Со временем эта мелодия приобрела новое значение и стала неотъемлемым атрибутом похоронных церемоний и дней памяти в британской армии и странах Содружества.

Подобная история есть и в Италии, где на прощание с погибшими звучит мелодия Colpi del silenzio.

Украинская традиция тоже знает свое звуковое сопровождение скорби, говорит Антон Дробович: от колоколов и голосінь — до грустной кобзарской или духовой музыки, особенно в Карпатах.

Но в ХХ веке эти практики почти исчезли из публичной сферы, вытесненные советскими канонами.

Единственная мелодия, которая за годы независимости стала своеобразным реквиемом, — Пливе кача. Она звучала на Майдане, звучит и сегодня на похоронах воинов. И, пожалуй, ни одна другая мелодия не стала столь узнаваемым реквиемом нашего времени.

А где еще устраивают минуту молчания

В разных уголках мира минута молчания звучит по-разному: у кого-то ее открывает звон, у кого-то — звук трубы, а где-то даже сирена, останавливающая движение на автострадах. Но смысл один — отдать дань уважения тем, кто уже не вернется.

Великобритания . В 11:00 11 ноября — две минуты молчания в День перемирия (Armistice Day). Сначала это была память о погибших в Первой мировой, теперь — обо всех павших воинах в войнах и операциях Великобритании; тишину часто соблюдают и в Remembrance Sunday (воскресенье, ближайшее к 11 ноября);

. В 11:00 11 ноября — две минуты молчания в День перемирия (Armistice Day). Сначала это была память о погибших в Первой мировой, теперь — обо всех павших воинах в войнах и операциях Великобритании; тишину часто соблюдают и в Remembrance Sunday (воскресенье, ближайшее к 11 ноября); Нидерланды. 4 мая в 20:00 страна замирает на две минуты в День памяти погибших — гражданских и военных, павших во время Второй мировой и в последующих войнах и миротворческих миссиях;

Израиль . В День памяти павших воинов и жертв терактов (Yom HaZikaron) звучит сирена вечером (1 минута) и в 11:00 следующего дня (2 минуты): транспорт и люди останавливаются, страна стоит в молчании. Отдельно, в Yom HaShoah (День памяти жертв Холокоста) сирена звучит в 10:00 на две минуты;

. В День памяти павших воинов и жертв терактов (Yom HaZikaron) звучит сирена вечером (1 минута) и в 11:00 следующего дня (2 минуты): транспорт и люди останавливаются, страна стоит в молчании. Отдельно, в Yom HaShoah (День памяти жертв Холокоста) сирена звучит в 10:00 на две минуты; США . В Memorial Day (последний понедельник мая) в 15:00 по местному времени объявляют National Moment of Remembrance — минуту молчания в честь всех, кто погиб на службе в Вооруженных силах США;

. В Memorial Day (последний понедельник мая) в 15:00 по местному времени объявляют National Moment of Remembrance — минуту молчания в честь всех, кто погиб на службе в Вооруженных силах США; Франция. 11 ноября — День перемирия 1918 года — минута молчания чтит не только погибших в Первой мировой, но и всех “умерших за Францию” (это закреплено законом 2012 года).

А мы сейчас молчим каждый день, потому что наши потери ежедневны. И наша память — тоже должна быть ежедневной.

Это наша коллективная память. Она воспитывает детей в понимании цены свободы. Она помогает взрослым чувствовать единство даже в скорби. И она напоминает нам каждый день: герои живут до тех пор, пока мы о них помним!

Важно также ознакомиться с определенными правилами и поведением, когда видишь кортеж миссии На щите.

