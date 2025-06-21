Минута молчания в Киев Цифровой: как активировать напоминание в телефоне

Украина годами теряет на войне лучших — тех, кто защищал, несмотря ни на что. Тысячи военных и гражданских уже никогда не вернутся в свои семьи, но останутся в их сердцах. Почитать память павших важно даже если твоей семьи война не коснулась.

В приложении Киев Цифровой вышло функциональное обновление. Теперь можно установить напоминание о минуте молчания. Об этом сообщили на официальном портале Киева. Рассказываем, как пользоваться новой функцией.

Киев Цифровой: как включить функцию минуты молчания

Мобильное приложение Киев Цифровой обновилось, поэтому теперь пользующиеся им киевляне и гости города могут установить себе напоминание о минуте молчания. Она проходит ежедневно с 9:00 до 9:01. В этот момент люди в тишине стоя чествуют погибших в этой войне. Должен останавливаться транспорт.

Ежедневная минута молчания отображается на экране смартфона в качестве таймера. Об этом рассказали в команде Киева Цифровой.

Пользователи iOS могут активировать напоминания в приложении и разрешить Live Activity в настройках телефона. Каждый день в 8:55 поступит уведомление, а в 9:00 появится обратный отсчет минуты молчания.

Для тех, у кого Android, для интерактивных напоминаний на экране сначала необходимо предоставить доступ к будильнику, а затем включить функцию. Напоминания в 8:55 опциональны.

Владельцы iPhone в режиме эфира на экране могут получать уведомления и о воздушной тревоге, отбое даже тогда, когда телефон заблокирован.

Чествование памяти Защитников и Защитниц — это не только личное дело каждого, но и важное совместное действие всего общества. Теперь напоминание о минуте молчания фактически будет персональным, — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Активировать функцию можно так: в приложении Киев Цифровой перейди в настройки. Там нажми Уведомления — Устойчивость. Далее — Напоминание о минуте молчания.

К слову, с 1 апреля на цифровых билбордах, ситилайтах и ​​метро в 9:00 ежедневно транслируют сообщения о начале минуты молчания.

Не все украинцы знают, что делать, когда видят погребальный кортеж, ведь такие моменты опустошают и вызывают ужас. Мы напоминали, как почтить память погибших военных.

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