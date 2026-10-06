Когда в Киеве будет включать отопление в 2026 году: что говорят в КГГА

В отопительный сезон 2026 года Киев будет входить без привязки к конкретной дате в календаре. Решение о подаче тепла будут принимать с учетом погоды и фактической температуры воздуха.

Сейчас погодные условия позволяют не спешить с запуском отопления. Коммунальщики уже завершили основную часть подготовительных работ, а время до начала сезона используют для дополнительных технических мероприятий.

Когда включат отопление в Киеве на зимний сезон 2026

В Киеве отопление начнут подавать не в конкретный день, а после соответствующего решения городской власти, которое будет зависеть от температуры на улице.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, сейчас погода позволяет отложить начало отопительного сезона. Это дает возможность коммунальщикам провести дополнительные работы на объектах теплоснабжения.

Основная часть технической подготовки уже завершена. В то же время специалисты продолжают выполнять работы, которые можно провести до момента запуска системы.

Одним из главных ориентиров для начала отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха. Массовое подключение жилых домов начинают, когда температура опускается ниже +8°C и держится на таком уровне в течение нескольких дней. То есть киевлянам не стоит ждать отопления только из-за наступления определенной календарной даты. Если на улице еще достаточно тепло, запуск системы могут отложить.

В КГГА также обращают внимание на необходимость экономного использования энергоресурсов. При нынешних погодных условиях город имеет возможность не расходовать газ и электроэнергию раньше, чем это необходимо.

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Отопительный сезон в Киеве 2026: кто получит тепло первым

Первыми тепло могут получить объекты социальной сферы — больницы, детские сады и учебные заведения. Решение об их подключении принимают руководители учреждений. Для этого они подают соответствующие заявки.

Жилые дома будут подключать уже после принятия решения о начале отопительного сезона в городе.

Таким образом, дата появления тепла в квартирах будет зависеть прежде всего от погоды. Если температура снизится до необходимых показателей, Киев начнет подачу тепла в жилой фонд.

Подготовка теплового хозяйства столицы к сезону продолжается в плановом режиме. Основные технические работы уже выполнены, поэтому сейчас коммунальные службы могут сосредоточиться на дополнительной подготовке сетей и оборудования.

В городской власти отмечают: спешить с включением отопления при теплой погоде нет необходимости. В то же время после устойчивого похолодания систему начнут запускать.

Таким образом, точную дату, когда в Киеве появится тепло, будут определять ближе к началу сезона — в зависимости от фактических погодных условий.

Для жителей столицы это означает, что отопление в 2026 году включат тогда, когда в этом действительно возникнет необходимость, а не просто из-за наступления определенного числа в календаре.

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