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Когда в Киеве будет включать отопление в 2026 году: что говорят в КГГА

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 18:00 3 мин.
Когда в Киеве включат тепло в 2026 году: главное условие для старта сезона
Фото Pexels

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