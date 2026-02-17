Кто имеет право на субсидию 2026: как ее оформить и что для этого нужно

Субсидию предоставляют определенной категории граждан, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг.

Мы расскажем, кто имеет право на субсидию 2026, как ее оформить и какие документы нужны.

Кто имеет право на субсидию

Субсидию можно оформить, если у семьи плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа, сообщают в Минсоцполитики. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Как рассчитывается обязательный процент платежа для семьи

Обязательный процент платежа устанавливается для каждой семьи индивидуально по формуле.

Исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека. Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия. Полученный результат делится на два, а затем умножается на 15%, это и есть процент среднемесячного совокупного дохода.

При назначении зимней жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитываются доходы за первый и второй кварталы текущего года, а пенсионные выплаты учитываются за август этого же года.

Кто может получить субсидию

Получить субсидию могут:

одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;

семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа;

внутренне перемещенные лица по программе Прихисток.

Кому еще предусмотрены льготы на коммунальные услуги и в каком размере

Помощь с оплатой коммунальных услуг могут получить граждане, имеющие определенные заслуги перед страной. Субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей умершего лица, имеющему особые заслуги перед родиной;

пенсионерам, ранее работавшим педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работали/ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

50% скидки предусмотрены:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей и членам их семей;

жене (супругу) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 3, и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.

Также право на 25% скидку на коммунальные услуги имеют дети войны.

Как и где оформить субсидию

С 1 декабря 2022 субсидии назначает Пенсионный фонд Украины. Если ты раньше не оформлял(-а) субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства. Или документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.

Также оформить субсидию можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионного фонда. Еще один способ — через портал Дія.

Как оформить субсидию онлайн

Чтобы оформить субсидию онлайн, нужно выполнить несколько простых шагов:

зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию;

заполнить данные и проверить их корректность;

скачать необходимые копии документов для получения субсидии.

В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы. Например, договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ и т.д.

После обработки заявления специалисты Пенсионного фонда пришлют на портал информацию о состоянии и решении обработки заявления.

Какие документы нужны, чтобы оформить субсидию

Чтобы оформить субсидию, требуются следующие документы:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

договор о найме жилья (при наличии);

документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Если заявление подается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначают с начала этого сезона, но не ранее даты, когда возникло право на ее получение.

Есть некоторые правила, по которым могу не предоставить субсидию. Ранее мы рассказывали, кому могут отказать в субсидии.

