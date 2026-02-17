Кто имеет право на субсидию 2026: как ее оформить и что для этого нужно

Субсидию предоставляют определенной категории граждан, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг.
Мы расскажем, кто имеет право на субсидию 2026, как ее оформить и какие документы нужны.
Кто имеет право на субсидию
Субсидию можно оформить, если у семьи плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа, сообщают в Минсоцполитики. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.
Как рассчитывается обязательный процент платежа для семьи
Обязательный процент платежа устанавливается для каждой семьи индивидуально по формуле.
- Исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
- Он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека.
- Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия.
- Полученный результат делится на два, а затем умножается на 15%, это и есть процент среднемесячного совокупного дохода.
При назначении зимней жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитываются доходы за первый и второй кварталы текущего года, а пенсионные выплаты учитываются за август этого же года.
Кто может получить субсидию
Получить субсидию могут:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
- несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;
- семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа;
- внутренне перемещенные лица по программе Прихисток.
Кому еще предусмотрены льготы на коммунальные услуги и в каком размере
Помощь с оплатой коммунальных услуг могут получить граждане, имеющие определенные заслуги перед страной. Субсидия (с учетом среднемесячного дохода) предусмотрена:
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей умершего лица, имеющему особые заслуги перед родиной;
- пенсионерам, ранее работавшим педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работали/ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.
Этим категориям государство обещает 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
50% скидки предусмотрены:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;
- лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей и членам их семей;
- жене (супругу) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 3, и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
- семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.
Также право на 25% скидку на коммунальные услуги имеют дети войны.
Как и где оформить субсидию
С 1 декабря 2022 субсидии назначает Пенсионный фонд Украины. Если ты раньше не оформлял(-а) субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн. Лично передать их в сервисный центр Пенсионного фонда можно вне зависимости от места жительства. Или документы в Пенсионный фонд можно отправить по почте.
Также оформить субсидию можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионного фонда. Еще один способ — через портал Дія.
Как оформить субсидию онлайн
Чтобы оформить субсидию онлайн, нужно выполнить несколько простых шагов:
- зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
- выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию;
- заполнить данные и проверить их корректность;
- скачать необходимые копии документов для получения субсидии.
В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы. Например, договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ и т.д.
После обработки заявления специалисты Пенсионного фонда пришлют на портал информацию о состоянии и решении обработки заявления.
Какие документы нужны, чтобы оформить субсидию
Чтобы оформить субсидию, требуются следующие документы:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- договор о найме жилья (при наличии);
- документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).
Если заявление подается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначают с начала этого сезона, но не ранее даты, когда возникло право на ее получение.
Есть некоторые правила, по которым могу не предоставить субсидию. Ранее мы рассказывали, кому могут отказать в субсидии.
