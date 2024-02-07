Кто может не получить субсидию в 2024 году: причины отказа

Субсидия — государственная помощь украинцам с оплатой коммунальных услуг. Однако теперь получить ее стало труднее из-за жестких условий.

Так, причиной для отказа теперь может стать наличие относительно нового авто, депозитов или отсутствие работы.

Выплатами государственной помощи теперь занимается Пенсионный фонд. Поэтому там подробно рассказали, по каким еще причинам украинцам могут отказать в субсидии.

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Кто может не получить субсидии: главные причины отказа

Если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает — это может стать причиной отказа.

Также откажут в субсидии, если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной.

Если человек или семья не платили счета за коммунальные услуги более трех месяцев.

Если квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м, то в субсидии тоже могут отказать.

В фонде добавили, что это ограничение не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством.

Причиной для отказа может стать и владение транспортным средством, которому не более пяти лет.

Также могут отказать в государственной помощи, если у семьи есть два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда.

Если в течение года перед обращением на субсидию кто-то из прописанных членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Это не касается расходов на лечение. А также тех, кто в течение предыдущего года приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше.

Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн.

Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного.

Когда в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.

Недавно мы дали пошаговую инструкцию, как оформить субсидию через приложение Дія.

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