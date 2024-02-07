Экономия

Кто может не получить субсидию в 2024 году: причины отказа

Вероника Кононенко, редактор сайта 07 февраля 2024, 19:30
причина відмови у субсидії
Фото: Pexels

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