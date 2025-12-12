Выплаты на детей с инвалидностью 2026: новые суммы и что изменится для семей

Забота о ребенке с инвалидностью всегда становится серьёзным испытанием для семьи. Поэтому важно, чтобы государство оказывало поддержку таким семьям: обеспечивало доступ к необходимым услугам и помогало преодолевать ежедневные трудности.

Именно на это направлены законодательные обновления, которые вступят в силу в 2026 году.

О том, изменятся ли размеры выплат для детей с инвалидностью в 2026 году — читайте в материале.

Выплаты на детей с инвалидностью 2026: изменятся ли суммы

Правительство планирует с 2026 года ввести новый вид государственной финансовой поддержки для семей с маленькими детьми.

Речь идёт о средствах на уход за младенцами, в том числе для семей, где ребенок имеет инвалидность. Такой порядок установлен законом №13532.

Родители смогут рассчитывать на следующие суммы:

7 тыс. грн ежемесячно — для детей в возрасте до одного года;

10,5 тыс. грн ежемесячно — если ребенок до года имеет инвалидность;

Семьи, которые в настоящее время получают действующую помощь в размере 860 грн, продолжат получать её дополнительно, при условии, что на 1 января 2026 года ребёнку ещё не исполнится один год.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также с 1 января 2026 года в Украине заработает программа єЯсла, которая предусматривает ежемесячные выплаты для родителей детей от 1 до 3 лет, если они возвращаются на работу на полный рабочий день.

Размер поддержки составит 8 000 грн, а для семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью — 12 000 грн.

Полученные средства можно будет потратить на няню для ребёнка, оплату частных или коммунальных учреждений и различные занятия.

Читать по теме Программа Зимова підтримка: украинцы смогут получить 6500 гривен Правительство хочет поддержать тех, кому тяжелее всего пережить холодный сезон. Кто попадет в список получателей и когда ждать денег читай в материале.

Будет ли повышение выплат для детей с инвалидностью в 2026 году

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев сообщил в Telegram, что 11 декабря 2025 года Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №14191, касающийся комплексной поддержки детей с инвалидностью.

Документ предлагает увеличить помощь на детей с инвалидностью и, в частности, предусматривает, что она больше не будет привязываться к заниженному прожиточному минимуму. Выплаты планируют рассчитывать исходя из минимальной заработной платы:

дети с инвалидностью — 100% минимальной зарплаты;

лица с инвалидностью с детства I группы — 100%;

II группы — 70%;

III группы — 30%.

Пока же размеры выплат на уход за ребенком с инвалидностью в 2026 году будут рассчитываться следующим образом:

для лиц с инвалидностью I группы (подгруппа А) — 200% прожиточного минимума;

для подгруппы Б — 100% прожиточного минимума;

детям с инвалидностью подгруппы А в 2026 году также будут выплачивать 200% прожиточного минимума.

Читайте также: можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на лекарства — разъяснение от государства.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!